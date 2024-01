Cult of the Lamb: il team Massive Monster parla dello sviluppo del gioco

Il publisher Devolver Digital ha fatto uscire un filmato dietro le quinte con Massive Monster, team di sviluppo di Cult of the Lamb, una delle rivelazioni del 2022, che si appresta a ricevere domani 16 gennaio un nuovo aggiornamento.

Presentato dal “Devolver Special Ops” Jt, vede gli sviluppatori parlare del gioco, dalle origini in flash ai tanti eventi avuti: vengono intervistati il design director Jay Armstrong, il creative director Julian Wilton, l’art director James Pearmain, l’audio director Narayana Johnson, la social media manager Josie Fletcher, i programmatori Harrison Gibbins e Antony Lavelle, l’head of production Zea Wolfe, la writer Jojo Zhou.

Come scritto nel testo che accompagna il video, “Gli sviluppatori di Cult of the Lamb, Massive Monster, ci accompagnano nel loro viaggio dal gioco in Flash alla dominazione globale del culto, alla vigilia dell’aggiornamento gratuito Sins of the Flesh, in arrivo il 16 gennaio.

Nell’ottobre del 2023, i Massive Monster ha invitato Devolver Digital a Melbourne per la loro “conquista della città, con concerti, pop up degli sviluppatori, stand del PAX Aus, cosplayer e, naturalmente, l’ormai famigerato rave Ritual da 6.000 persone. Lode all’agnello”

Potete vedere i 20 minuti di video (in inglese) in cima alla notizia, ricordandovi che domani 16 gennaio arriverà il DLC Sins of the Flash.