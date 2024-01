GTA 5: Ned Luke, attore di Micheal, contro una compagnia AI per aver usato la sua voce in un chatbot

Come riportato da PCGamesN, Ned Luke, voce e aspetto del protagonista Michael in GTA 5, ha pubblicato recentemente un messaggio su X criticando l’azienda Web3 WAME.

WAME offriva un chatbot AI che fingeva di essere il personaggio di Michael, ma invece di una semplice chat di testo si trattava di una chat vocale, che utilizzava un’interpretazione AI della voce di Luke per fargli dire essenzialmente qualsiasi cosa.

WAME aveva precedentemente twittato un link al suo nuovo chatbot con il messaggio: “Qualche fan di GTA qui intorno? Ora portate la vostra esperienza di gioco a un altro livello. Provate ad avere una conversazione vocale realistica con Michael De Santa, il protagonista di GTA 5, proprio ora!”.

Il tweet e il chatbot sono stati rimossi, ma non prima che Luke abbia criticato aspramente la compagnia.

“Questa è una fottuta stronzata @wamexyz”, ha detto Luke. “Non c’è assolutamente nulla di bello nel fregare le persone con una stupida stima della mia voce fatta al computer. Non sprecate il vostro tempo con questa spazzatura”.

La produttrice musicale Marilou Burnel ha risposto a Luke dicendo: “Le persone creative fanno cose notevoli con l’IA, ed è vero anche il contrario”.

“Non usando la mia voce non lo fanno”, ha replicato Luke.

Nel suo tweet Luke ha anche citato Rockstar, l’attore di Red Dead Redemption 2 Roger Clark (che ha interpretato il protagonista Arthur Morgan) e il sindacato degli attori SAG-AFTRA.

Clark ha recentemente discusso con gli utenti di X che difendono l’uso dell’IA per imitare le voci, twittando sabato: “Faccio fatica a capire cosa sia stato fatto ad alcuni di voi da attori che lavorano regolarmente? Certo, l’IA sta arrivando, nessuno lo sa meglio di noi, ma se mai iniziassero a copiare la vostra voce al telefono con la vostra banca, spero che alcuni di voi abbiano una prospettiva diversa”.

La scorsa settimana la SAG-AFTRA ha annunciato un nuovo accordo che, a suo dire, avrebbe protetto gli attori dalle repliche non autorizzate delle loro voci da parte dell’IA.

Tuttavia, l’accordo è stato accolto dalle critiche di alcuni doppiatori, perché comprendeva un accordo con l’azienda di AI Replica Studios che avrebbe permesso a Replica di “creare e concedere in licenza in modo sicuro una replica digitale della voce [di un attore]”, con la possibilità di “utilizzare queste voci su licenza nello sviluppo di videogiochi e in altri progetti di media interattivi dalla pre-produzione al rilascio finale”.

Qui sotto il tweet di Ned Luke, ricordandovi che GTA 6 arriverà il prossimo anno.

This is fucking bullshit @wamexyz absolutely nothing cool about ripping people off with some lame computer estimation of my voice. DON'T WASTE YOUR TIME ON THIS GARBAGE…

Grand Theft Vocal ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️@RockstarGames @rclark98 @sagaftra https://t.co/QKGxygRp7x

— Ned Luke (@ned_luke) January 14, 2024