The Lost Legends of Redwall The Scout Anthology: rinvio del gioco ispirato ai racconti di Brian Jacques

The Lost Legends of Redwall The Scout Anthology, ispirato ai personaggi creati nella serie di libri REDWALL di Brian Jacques, e il gioco di cucina Feasts & Friends hanno una nuova data d’uscita. Previsto per fine gennaio, si sposta ora al 20 febbraio, su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Forthright Entertainment e Soma Games hanno dichiarato:

“Si tratta di una mossa tattica per una nuova finestra di uscita per un gioco importante a cui il team ha lavorato con passione per console e PC. Ringraziamo i fan, i media e i creator per il loro supporto e ci vediamo il 20 febbraio”.

REDWALL è una delle serie di libri per bambini più amate e ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. La serie è stata anche oggetto di audiolibri e di un’opera lirica e questi due giochi offrono qualcosa in più ai fan della saga per questo nuovo anno.

Questa la descrizione di The Lost Legends of Redwall The Scout Anthology su Steam:

Entrate nel mondo epico di Mossflower nella prima storia ufficiale di Redwall dal 2011. “The Scout” è un action-adventure lineare in tre atti. Impersonate Liam o Sophia, l’ultimo membro del corpo degli scout di Lilygrove, mentre i giovani topi si trovano a compiere il viaggio della loro vita per salvare la loro casa da spietati pirati. Riusciranno a raggiungere Redwall e a salvare i loro amici prima che tutto sia perduto?

Caratteristiche:

Una nuova storia originale ambientata nell’inverno precedente agli eventi del primo libro.

Uno splendido mondo boschivo abitato da creature affascinanti e parassiti malvagi.

Due personaggi con dialoghi divergenti per la rigiocabilità.

Un’esclusiva meccanica di odorazione in tempo reale, adatta agli abitanti dei boschi che vivono il mondo principalmente attraverso il loro naso.

Un assortimento di obiettivi e collezionabili per gli amanti del completamento.

Colonna sonora originale creata appositamente per i fan di Redwall.

Completamente doppiato da un talentuoso cast di attori nuovi e affermati.

Enigmi coinvolgenti e storie secondarie per chi ama il world building.

Supporto completo del controller con diversi schemi tra cui scegliere.

Anthology Include tutti e 3 gli atti in uno, con illuminazione e controlli rinnovati.