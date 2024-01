Street Fighter 6 vende oltre 3 milioni di copie

Street Fighter 6 ( trovate qui la nostra Recensione) di Capcom ha raggiunto un nuovo traguardo di vendita, vendendo oltre tre milioni di unità in tutto il mondo. Il gioco di combattimento acclamato dalla critica è stato lanciato il 2 giugno 2023 per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC. Anche le vendite cumulative della serie hanno superato i 52 milioni.

Street Fighter 6 segna un nuovo capitolo per la serie, utilizzando RE Engine per lo sviluppo e introducendo diverse nuove modalità. World Tour è una nuova modalità per giocatore singolo che vede il giocatore creare un avatar, ricevere addestramento da personaggi come Luke e Chun-Li e farsi un nome. Battle Hub ha offerto un nuovo sistema di lobby online per consentire ai giocatori di prendere parte alle partite, imitando una sala giochi virtuale. Insieme a numerosi nuovi combattenti, il nuovo capitolo ha introdotto il Drive System per il combattimento. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Fate Samurai Remnant: disponibile la demo, nuovo trailer The Lost Legends of Redwall The Scout Anthology: rinvio del gioco ispirato ai racconti di Brian Jacques

Con Street Fighter 6 potrete dimostrare le tue abilità in giro per il mondo, mentre viaggiate alla ricerca della vostra forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi. Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo. Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrete inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffatevi in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Vestite i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.

Street Fighter 6 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Street Fighter 6 has now sold over 3 million copies! 🎉 Forever grateful for all your support these past few months. 💙 Like Chun-Li says to Ryu: “The more I think about it, the more I feel like it was you who brought out my true strength." pic.twitter.com/zMK01cdrJb — Street Fighter (@StreetFighter) January 16, 2024