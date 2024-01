Exoprimal: nuove informazioni sulla Stagione 3 e il crossover con Monster Hunter

Preparatevi, Exocombattenti! Questa settimana Capcom dà il benvenuto all’arrivo della Stagione 3 di Exoprimal. Giovedì 18 gennaio 2024, il gioco d’azione a squadre presenterà il suo più grande aggiornamento, che includerà l’attesissima collaborazione con Monster Hunter, nuove Exocorazze in variante Beta, una battaglia contro il boss Neo Triceratops, la mappa Jungle, nuovi equipaggiamenti, nuovi eventi stagionali e altro ancora. Di seguito una panoramica:

Collaborazione Exoprimal x Monster Hunter

Articoli Consigliati Tekken 8: Masayume Milano e RoundTwo festeggiano il gioco con un ramen speciale Granblue Fantasy Relink: il nuovo trailer del personaggio presenta Rackam

Questa settimana, le tracce dei mostri inizieranno ad apparire nelle partite di Dino Survival. Dopo aver raccolto un certo numero di tracce, i giocatori attiveranno una missione speciale di Monster Hunter. In questo scenario, gli Exofighters affronteranno Rathalos, l’iconico wyvern sputafuoco conosciuto come il “Re dei cieli”, e orde di Velociprey in una boss fight cooperativa insieme a un gruppo di caccia di 10 giocatori. Il crossover presenta anche speciali set cosmetici ispirati ai mostri e alle armature dei cacciatori di Monster Hunter. Gli Exocombattenti possono indossare una skin per l’armatura di Rathalos per Murasame, una skin per l’armatura di Kirin per Skywave, una skin per l’armatura di Nergigante per Barrage e una skin per il mostro Rajang per Roadblock. Questi set cosmetici includono anche una serie di emote, ciondoli, decalcomanie e timbri Comm Wheel a tema Monster Hunter.

Combattimento con il boss Neo Triceratopo

Rathalos non è l’unica boss fight che debutta nella Stagione 3 di Exoprimal. Anche un Neo Triceratopo viene convocato nei giochi per un’altra emozionante battaglia cooperativa a 10 giocatori! Questa enorme creatura è cresciuta e mutata per acquisire una forza innaturale. Può colpire i nemici da lontano sparando spuntoni e ha il potere di ingrandire le corna quando carica in mischia. Per sconfiggere questo nuovo temibile avversario, gli Exocombattenti dovranno collaborare tra loro con un limite di respawn.

Benvenuti nella Giungla

La Giungla è una nuova mappa per i wargame. Questa foresta tropicale nel cuore dell’isola di Bikitoa presenta un terreno fitto. Gli Exocombattenti sono incoraggiati a considerare l’uso di equipaggiamenti adatti al combattimento ravvicinato e a medio raggio. I dati indicano che anche saltare gli ostacoli per sferrare attacchi a sorpresa a nemici ignari è molto efficace!

Exoprimal è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. La Deluxe Edition è in vendita anche su Microsoft Store e Steam.