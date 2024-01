Tekken 8: Masayume Milano e RoundTwo festeggiano il gioco con un ramen speciale

Bandai Namco Entertainment Italia, in collaborazione con Masayume Milano e RoundTwo, festeggerà l’arrivo dell’atteso nuovo capitolo il 26 gennaio con un’attività speciale: uno dei migliori Izakaya di Milano, il Masayume di via Garigliano 6, sarà interamente brandizzato a tema TEKKEN 8. Non solo, per l’occasione e solo per quella settimana (dal 27 gennaio al 2 febbraio), è stato creato un Ramen speciale – il TEKKEN 8 Special – perfetto per dare la giusta carica a tutti i giocatori.

Il Masayume Milano, il luogo perfetto dove poter assaporare un ramen o altre ricette tipiche tra neon, graffiti ed elementi pop della cultura giapponese, si trasformerà in un “angolo” di TEKKEN, tra vetrine personalizzate con i personaggi iconici della saga, un menù interamente dedicato – incluso un ramen speciale pensato per festeggiare l’arrivo dell’ottavo capitolo, tovagliette, sottobicchieri e loghi: un Izakaya imperdibile per vivere in prima persona le atmosfere del gioco. L’originale iniziativa di comunicazione nasce da un’idea di RoundTwo, il progetto di divulgazione videoludica di Francesco Fossetti e Marco Mottura, e non a caso proprio il cabinato arcade rosa fluo protagonista della sigla del canale Twitch diventerà parte integrante dell’evento: il 26 gennaio sarà infatti possibile giocare a Tekken 8 con una speciale configurazione formato “sala giochi” all’interno dello stesso Masayume, per un community event aperto a tutti a base di scontri 1vs1 e delizie nipponiche. Di seguito la dichiarazione di Christian Born, Country Manager di Bandai Namco Entertainment Italia:

Il lancio di TEKKEN 8 è per noi il modo perfetto per iniziare questo nuovo anno. Per festeggiare con tutti i nostri fan l’arrivo del nuovo capitolo abbiamo pensato che portare alcune delle caratteristiche storiche del gioco in un luogo che è un angolo di Giappone a Milano fosse la giusta chiusura del cerchio tra il mondo dei videogiochi e quello della cucina. Le atmosfere del Masayume si sposano perfettamente con quelle di TEKKEN 8 e siamo certi che i fan che proveranno il menu e il ramen speciale potranno avere un’esperienza memorabile per celebrare con noi questa uscita.

TEKKEN 8 sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.