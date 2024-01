Dawnwalker: ecco il titolo tripla A di Rebel Wolves

Lo sviluppatore Rebel Wolves ha finalmente annunciato il titolo ufficiale del gioco su cui sta lavorando. Sebbene non siano stati rivelati altri dettagli sul gioco, ora sappiamo che è stato intitolato Dawnwalker e abbiamo alcune belle illustrazioni chiave da guardare. Dato che il gioco è ancora in fase di sviluppo, lo studio ha sottolineato che il logo di Dawnwalker , che attualmente è poco più che testo bianco con la prima lettera all’interno di un cerchio, il post probabilmente verrà modificato man mano che verranno forniti ulteriori dettagli sul nuovo gioco.

Rebel Wolves è stata fondata nel 2022. Lo studio è stato formato principalmente da ex sviluppatori di CD Projekt RED, tra cui Konrad Tomaszkiewicz, che è il CEO e direttore del gioco del primo progetto dello studio. Per contestualizzare, Tomaszkiewicz è stato direttore del gioco di The Witcher 3 e capo della produzione e direttore del gioco secondario di Cyberpunk 2077 . Lo studio ha un bel pedigree alle spalle e, all’inizio di questo mese, ha reclutato lo sviluppatore veterano Mateusz Tomaszkiewicz come direttore creativo. Tomaszkiewicz ha già lavorato su The Witcher 3, le sue espansioni, Cyberpunk 2077, Gwent: The Witcher Card Game e Thronebreaker: The Witcher Tales. Lo studio aveva annunciato nel 2022 di essersi assicurato investimenti tramite NetEase per il suo primo progetto.

Articoli Consigliati Tekken 8: Masayume Milano e RoundTwo festeggiano il gioco con un ramen speciale Exoprimal: nuove informazioni sulla Stagione 3 e il crossover con Monster Hunter

Usually we don't comment on rumours. However, since we've heard something through the grapevine… Yes, we are working on Dawnwalker! pic.twitter.com/oVshT2n0l5 — Rebel Wolves 🐺🐺🎮 (@RebelWolvesDevs) January 15, 2024