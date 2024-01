Baldur’s Gate 3: disponibile l’hotfix 17, ecco le modifiche

Larian Studios ha rilasciato un nuovo hotfix per Baldur’s Gate 3. Come da tradizione , gli hotfix sono in genere mirati a risolvere bug critici e altri problemi. La cosa più bella dell’ultimo aggiornamento è che Gale ora non lascerà il tuo gruppo nel momento in cui smetterai di dargli oggetti magici, a condizione che tu chiarisca che gli darai qualcosa in seguito.

Grazie all’aggiornamento, i giocatori ora devono chiarire a Gale che non riceverà mai alcun oggetto magico per convincerlo ad abbandonare il gruppo. Altre correzioni incluse nell’aggiornamento includono una migliore compressione dei salvataggi, che mira a risolvere i problemi causati da file di salvataggio di grandi dimensioni. L’aggiornamento include anche correzioni minori, come il modificatore del tiro salvezza di Safeguard Shield che ora si riflette correttamente sulla scheda del personaggio. Mentre le correzioni per vari bug in Baldur’s Gate 3 stanno arrivando a un ritmo costante, la versione Xbox Series X/S del gioco è ancora afflitta da un grave bug che impedisce ai giocatori di salvare diverse ore di progresso. Mentre lo studio sta lavorando a una soluzione, un aggiornamento del firmware è previsto per il rilascio più tardi oggi per Xbox Series X/S che si spera possa aiutare a risolvere il problema. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Tekken 8: ecco il nuovo Live Action Trailer Dawnwalker: ecco il titolo tripla A di Rebel Wolves

Raduna il tuo gruppo e torna nei Reami Dimenticati per forgiare una storia di amicizia e tradimento, di sacrificio e sopravvivenza… e del fascino del potere assoluto. Misteriose abilità si stanno risvegliando dentro di te, attinte da un parassita mind flayer impiantato nel tuo cervello. Resisti e rivolgi l’oscurità contro sé stessa… oppure abbraccia la corruzione e diventa l’incarnazione del male. Crea il tuo personaggio scegliendo tra le 11 razze e le 12 classi del Manuale del Giocatore di D&D, oppure gioca come personaggio origine con un background cucito su misura per te. Se vuoi combattere la corruzione che c’è in te, invece, vesti i panni dell’Oscura Pulsione, un personaggio Origin completamente personalizzabile con una meccanica e storie esclusive.

Baldur’s Gate 3 è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.