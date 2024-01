STALKER 2 Heart of Chernobyl: aggiornate delle vecchie immagini che mostrano il nuovo HUD

Lo sviluppatore GSC Game World ha dovuto affrontare una serie di complicazioni durante lo sviluppo di STALKER 2: Heart of Chornobyl e, sebbene il gioco abbia subito numerosi ritardi, i recenti sviluppi indicano che potremmo ricevere un aggiornamento sulla sua uscita nel prossimo futuro.

Su Epic Games Store, GSC Game World ha caricato versioni aggiornate degli screenshot di STALKER 2 rilasciati in precedenza, che presentano un cambiamento fondamentale: mostrano la nuova interfaccia utente del gioco. Sebbene le differenze tra la nuova e la vecchia interfaccia siano, in linea di massima, piuttosto sottili, il fatto che i cambiamenti vengano mostrati pubblicamente potrebbe indicare che GSC Game World si sta preparando per un’altra presentazione del gioco. Potete vedere gli screenshot aggiornati qui sotto.

STALKER 2: Heart of Chornobyl è in sviluppo per Xbox Series X/S e PC. L’uscita è prevista per il primo trimestre di quest’anno, ma non è ancora stata confermata una data di uscita specifica. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni e settimane.