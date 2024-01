Nell’aprile dello scorso anno, Remedy Entertainment ha rivelato un nuovo logo, che mostrava in modo evidente la lettera “R” stilizzata, nel tentativo di “aggiornare e ridefinire la propria identità visiva”. Naturalmente, quando si pensa a uno sviluppatore che ha la lettera R come logo, si pensa immediatamente a Rockstar Games. Non sorprende che la società madre dello sviluppatore di GTA, Take-Two Interactive, sia ben consapevole delle somiglianze tra i loghi dei due studi e non ne sia troppo contenta.

Come riportato da Respawn First, due marchi depositati da Remedy Entertainment nel Regno Unito per l’uso del suo nuovo logo sono attualmente osteggiati da Take-Two Interactive, con la motivazione che “esiste un rischio di confusione da parte del pubblico”.

Al momento, tuttavia, la controversia è menzionata come “periodo di raffreddamento”, il che significa che le due parti coinvolte hanno concordato di raggiungere un accordo tra di loro piuttosto che procedere con un procedimento legale.

Curiosamente, Remedy Entertainment e Rockstar Games hanno una storia di collaborazione: la prima ha sviluppato i primi due giochi di Max Payne, pubblicati dalla seconda. La cosa ancora più divertente è che le due società stanno lavorando insieme proprio in questi giorni a un remake combinato dei due titoli.