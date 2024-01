Foamstars arriva a febbraio, su PlayStation Plus al lancio

SQUARE ENIX ha annunciato che FOAMSTARS, il suo nuovo sparatutto online 4v4 a base di schiuma in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4 sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 febbraio 2024 (a questo link la nostra anteprima del gioco).

Per portare questa festa schiumeggiante al maggior numero di giocatori possibile, FOAMSTARS sarà incluso tra i giochi mensili di PlayStation Plus (dunque Essential, Premium ed Extra), ottenibile dal giorno del lancio, quindi 6 febbraio, fino al 4 marzo 2024, dando a tutti gli abbonati la possibilità di riscattarlo, scaricarlo e giocarci senza costi aggiuntivi. Chi riscatterà il gioco in questo periodo lo avrà a disposizione nella propria raccolta PlayStation Plus e potrà continuare a giocarci con un abbonamento attivo. Dal 5 marzo 2024, FOAMSTARS sarà poi disponibile al prezzo di 29,99 € su PlayStation Store.

Articoli Consigliati Stalker 2: nuovo rinvio, ma c’è la data d’uscita Martha is Dead avrà un adattamento cinematografico

Potete vedere il nuovo trailer che svela l’arrivo su PS Plus in cima alla notizia.

FOAMSTARS sarà aggiornato con contenuti gratis stagionali a tema nel corso dell’anno. Le Stagioni offriranno una serie di nuove esperienze, elementi cosmetici, personaggi utilizzabili, mappe e modalità di gioco. Ogni Stagione offrirà un Pass per la stagione Premium opzionale al prezzo di 5,99 €. Chi acquisterà il Pass per la stagione Premium sbloccherà immediatamente i personaggi del Pass e potrà ottenere elementi cosmetici aggiuntivi specifici per la Stagione.

All’uscita saranno disponibili tre modalità PvP multigiocatore: Distruggi la stella, Bagno di sopravvivenza e La festa delle paperelle di gomma, presentata recentemente. Ogni modalità offre tre mappe progettate accuratamente per intensificare l’esperienza di gioco e offrire esperienze originali, divertenti e strategiche a ogni partita. Le mappe determinate casualmente per il matchmaking elevano il livello della sfida e mantengono sempre alta la tensione.

Inoltre, le missioni Foamstar e di squadra offrono esperienze PvE in singolo e di squadra, in cui i giocatori devono proteggere Bath Vegas in una serie di scontri casuali. Le missioni offrono l’opportunità di conoscere meglio gli atleti, migliorare le proprie capacità e giocare con gli amici, per prepararsi a schiumare gli avversari al meglio nelle partite PvP competitive.

Infine, il gioco conterrà numerose sfide dalle fantastiche ricompense, come un nuovo personaggio giocabile o cospicui bonus di esperienza per fare progressi nel Pass per la stagione, per chi completerà gli incarichi proposti.