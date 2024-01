Stalker 2 Heart of Chernobyl: nuovo rinvio, ma c’è la data d’uscita

Lo scorso agosto, GSC Game World aveva fatto sapere che Stalker 2 Heart of Chernobyl sarebbe arrivato il primo trimestre 2024. Oggi il team ucraino ha invece fatto slittare la data d’uscita, mettendo però un punto preciso: il gioco sarà disponibile dal 5 settembre, su PC e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in cima alla notizia.

Gli sviluppatori hanno anche scritto i motivi del nuovo rinvio, facendo capire che il gioco ha bisogno ancora di diversi miglioramenti tecnici, e per mantenere alti gli standard per i giocatori, c’è bisogno di ulteriore tempo.

Qui sotto le parole del team di GSC Game World in merito al nuovo rinvio di Stalker 2:

Anche se non c’è modo di far sembrare meno cupo un altro ritardo, abbiamo deciso di essere chiari sui motivi che ci hanno spinto a rimandare il gioco in nome di un’ennesima ondata di perfezionamento.

Durante la Gamescom 2023, GSC Game World ha deciso di mostrare pubblicamente una piccola parte di S.T.A.L.K.E.R. 2 ai giocatori per la prima volta in assoluto. Questa iniziativa unica si è poi trasformata in un viaggio da un evento all’altro in Polonia, Francia, Brasile, Singapore e altri paesi. Migliaia di giocatori hanno potuto giocare in prima persona e fornire in seguito il tanto necessario feedback diretto.

Ne sono emersi due punti chiave.

Il primo è che il gioco sembrava assolutamente un gioco S.T.A.L.K.E.R., il che riassumeva l’intenzione e l’ispirazione principale del progetto fin dall’inizio. Il secondo: dal punto di vista tecnico, il gioco aveva apparentemente bisogno di più tempo nel forno.

Durante il processo di sviluppo, francamente impegnativo, il tempo è stato l’essenza principale del team. Considerando la portata dei lavori di rifinitura e comprendendo i limiti della pazienza dei giocatori, GSC si è impegnata a rilasciare il gioco nel primo trimestre del 2024. Questo, tuttavia, non cambia il fatto che all’inizio di quest’anno, alcune imperfezioni tecniche tengono ancora S.T.A.L.K.E.R. 2 al di sotto degli standard previsti per l’esperienza finale che i fan stanno aspettando.

Questo lungo viaggio verso l’uscita sarà supportato da molti altri contenuti del gioco che verranno condivisi nel corso dell’anno.