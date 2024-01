Suicide Squad Kill the Justice League: nuovo gameplay trailer in vista del lancio

Warner Bros Games e DC hanno svelato il trailer di lancio con il gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League, lo sparatutto d’azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios.

Il nuovo trailer mostra Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark in azione mentre si tuffano a capofitto nel caos che sta travolgendo Metropolis per fronteggiare le forze di Brainiac. Il video permette di dare un’occhiata alle epiche battaglie in cui i giocatori combatteranno contro Lanterna Verde, The Flash e altri nemici nell’impossibile missione di sconfiggere i più grandi supereroi DC del mondo, la Justice League. Potete vedere il filmato a questo link.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile in tutto il mondo il 2 febbraio. I giocatori che preordinano la Deluxe Edition riceveranno fino a 72 ore di accesso anticipato a partire dal 30 gennaio.

Il titolo è uno sparatutto d’azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios, creatori della serie Batman: Arkham, nel quale si potrà Impersonare Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue).

Il gioco sarà disponibile dal 2 febbraio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). La versione per l’Epic Games Store (PC) sarà disponibile dal 5 marzo. Può essere preordinato. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale.