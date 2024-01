Nacon: disponibile una nuova gamma di accessori

NACON (qui il sito ufficiale) ha annunciato il rilascio di una nuova gamma di prodotti progettati per giocatori e streamer PC.

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

Articoli Consigliati TP-Link Archer BE800 e Deco BE85 sono certificati Wi-Fi 7 ASUS presenta le schede grafiche TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT e ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT

NACON rinnova la sua gamma di prodotti per i giocatori PC. Mouse, controller, cuffie, microfoni e webcam: i team di sviluppo NACON hanno investito tutta la loro esperienza, in particolare acquisita nel corso di molti anni di lavoro sui prodotti ufficiali PlayStation e Xbox. Questa gamma di prodotti per PC incorpora i recenti progressi tecnologici, fornendo il comfort e le prestazioni attese dai giocatori. Vedi sotto per saperne di più sulla gamma.

1. NUOVI ACCESSORI E COLORI PER PC

Il PCGM 420, un mouse per i giocatori che cercano comfort e precisione

Un sensore ottico con 6 livelli di sensibilitàper una precisione senza pari.

10 pulsanti per il controllo totale del gioco

Controlli intuitivi

Rivestimento antiscivolo

Retroilluminazione rossa/verde/blu personalizzabile per aggiungere un tocco di stile

Il PCGM 420 è ora disponibile al prezzo al

dettaglio consigliato di € 29,99

Le nuove cuffie PCGH 120

Altoparlanti da 40 mm per bassi potenti e un suono cristallino

Un microfono regolabile e altoparlanti con cuscinetti auricolari morbidi per un maggiore comfort

Un telecomando sul cavo per disattivare il microfono e regolare il volume

Disponibile in bianco, grigio, rosso, blu e nero

Il PCGH 120 è ora disponibile al prezzo al

dettaglio consigliato di € 29,99.

Nuovi look per i prodotti di punta NACON

Oltre ai nuovissimi prodotti, NACON sta rinnovando il mouse PCGM 105 (mimetico) e i controller PCGC 100 (mimetico e trasparente) e PCGC 200 (mimetico e trasparente).

2. PRODOTTI PER LO STREAMING

La webcam per PC, ideale per i giovani streamer

Full-HD

Un anello luminoso con 3 modalità diilluminazione

Un supporto regolabile per schermo, scrivania o braccio articolato, per una perfetta configurazione dello streaming

Pulsante di regolazione della luminosità sul davanti

La webcam per PC è ora disponibile al prezzo al dettaglio consigliato di € 59,99.

Il nuovo microfono per lo streaming su PC per semplificare lo streaming

Riproduzione fedele della voce

Guadagno, volume ed eco regolati direttamente sul microfono, per facilitare le regolazioni

Guadagno, volume ed eco regolati direttamente sul microfono, per facilitare le regolazioni Funzioni di soppressione del rumore, mute e scherma per attenuare il rumore di fondo

Porta jack da 3,5 mm per compatibilità con tutti i dispositivi

Il microfono per lo streaming su PC è disponibile al prezzo al dettaglio

consigliato di € 59,99.