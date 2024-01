Genshin Impact: annunciata la data per il livestream 4.4

In questi giorni la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del livestream speciale della versione 4.4. Tramite la pagina ufficiale di Twitter la miHoYo ha comunicato la data per lo special live program dedicato alla versione 4.4 del gioco.

Il live streaming special di Genshin Impact versione 4.4, intitolato Vibrant Harriers Aloft in Spring Breeze, si terrà il giorno 19 gennaio alle 7:00 AM EST / UTC-5 (le 13:00 in Italia). Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch. Lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Durante il programma vedremo le abilità di Xianyun (conosciuta anche come Cloud Retainer) e di Gaming. Inoltre, è stato pubblicato il nuovo “Parla con gli sviluppatori” che approfondisce le nuove funzioni in arrivo nel gioco. Di seguito riportiamo l’annuncio della live:

Devil May Cry Peak of Combat Recensione: “Predicare come un demone, ma razzolare come un angelo”

Cari viaggiatori, è tempo di annunci! Il programma speciale per la nuova versione di Genshin Impact sarà presentato in anteprima sul canale Twitch ufficiale il 19/01/2024 alle 07:00 (UTC-5). Il programma speciale sarà trasmesso anche sul canale YouTube ufficiale il 19/01/2024 alle 08:00 (UTC-5).

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

The special program will also be broadcast on the official YouTube channel on 1/19/2024 at 08:00 AM (UTC-5): https://t.co/FBhHxAA1Bh

Make sure to follow us, Travelers. We'll see you there!

— Genshin Impact (@GenshinImpact) January 17, 2024