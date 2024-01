Total War PHARAOH: aggiornamento High Tide disponibile dal 25 gennaio, nuovo trailer

SEGA Europe Limited e The Creative Assembly Ltd. hanno annunciato l’aggiornamento High Tide per Total War: PHARAOH. Questo pacchetto introduce nel gioco la feroce cultura dei Popoli del Mare dando il benvenuto a due nuove fazioni giocabili insieme ai loro enigmatici leader. Con nuove meccaniche di campagna da sfruttare, unità da comandare e divinità da venerare. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento:

Gioca nei panni degli araldi del crollo dell’Età del Bronzo

I Popoli del Mare sono orde di nomadi in guerra che navigano nel mar Mediterraneo per sfruttare il caos determinato dal crollo dell’Età del Bronzo. Con gli antichi imperi di Egitto, Canaan e Ittiti impegnati in una guerra senza quartiere, arrivano sulle coste per sfruttare le situazione di difficoltà a proprio vantaggio, combattendo, radendo al suolo e conquistando tutto ciò che trovano. Come fazione orda, i Popoli del Mare devono rimanere sul sentiero di guerra per sopravvivere, e solo attraverso una costante azione di conquista puoi sostenere le orde di Shardana e dei Filistei e conquistare la vittoria.

Focus sulla fazione: Shardana

Guida l’orda degli Shardana nei panni di Iolao, un giovane e determinato esploratore che ha un solo obiettivo: condurre il suo esercito dove sorge il sole, radendo al suolo e sacrificando tutto ciò che incontra sul suo cammino come tributo agli dei.

Focus sulla fazione: Filistei

Trama il crollo dell’Età del Bronzo nei panni di Walwetes, il mastodontico patriarca che guida la seconda fazione, quella dei Filistei. Dopo la distruzione del loro impero, i Filistei sono alla ricerca di una nuova casa e la costruiranno sulle rovine del mondo antico, se necessario.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri l’antico Egitto nell’epoca della sua massima potenza in Total War: PHARAOH, il nuovo capitolo della pluripremiata serie di videogiochi strategici, e affronta i drammatici eventi che ne minacciano la distruzione. Sperimenta battaglie dinamiche in tempo reale e un’incredibile gestione dell’impero a turni: sarai in grado di avere la meglio sui tuoi avversari, diventando l’ultimo grande faraone d’Egitto, e di resistere al crollo di una civiltà iconica? L’epoca del grande faraone Merneptah è a un passo dalla fine, e il popolo d’Egitto attende disperato l’arrivo di un nuovo leader. I contendenti al trono sono numerosi, ma la strada per fregiarsi del titolo di faraone è irta di pericoli. Rivivi una meravigliosa riproduzione del declino dell’età del bronzo mentre affronti disordini sociali e disastri naturali e combatti per proteggere il tuo popolo da orde di invasori.

Total War: PHARAOH è disponibile su PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.