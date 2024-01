The Sims 4: ecco i kit votati dalla comunità disponibili dal 18 gennaio

EA e Maxis hanno svelato due kit votati dai giocatori per The Sims 4, intitolati kit Castelli di Classe e kit Goth a Gogo, che saranno disponibili su PC tramite l’EA app, su PC tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Trovate ulteriori informazioni qui.

Con il kit Castelli di Classe , i giocatori possono progettare un autentico e imponente castello che rechi gli iconici simboli del passato. Circondati da un’architettura maestosa che include archi gotici, saracinesche, magnifiche porte d’ingresso e non solo, i Sims si caleranno nel passato e si immergeranno nell’architettura classica di secoli fa. Di seguito una descrizione tramite il sito ufficiale:

Udite, udite! È il momento di attirare l’attenzione del quartiere con un autentico e imponente castello tutto vostro che reca gli iconici simboli del passato. Con The Sims 4 Castelli di Classe, il vostro Sim può creare il più maestoso dei castelli. Archi gotici, saracinesche, magnifiche porte d’ingresso, sontuose finestre scorrevoli e scalinate grandiose consentono al vostro Sim di calarsi nel passato e immergersi nell’architettura medievale di secoli fa.

Il kit Goth a Gogo sblocca per i Sims un intero guardaroba di capi del tutto neri nonché ricchi di trame, abbellimenti e infiniti accessori per creare completi strepitosi. Di seguito la descrizione tramite il sito ufficiale:

Ohigoth! Per i vostri Sims si prospetta una trista sorpresa: incarneranno l’oscurità degli stili goth attraverso un intero guardaroba di capi del tutto neri nonché ricchi di trame e abbellimenti. Non sempre la varietà è prerogativa del solo colore, come espresso da questo iconico stile di moda. Date il benvenuto al goth contemporaneo ispirato da pelle, tessuti a rete e quel caratteristico trucco malinconico. Valorizzate i completi goth di ogni giorno tramite anfibi con zeppa e capi dalla forma armoniosa impreziositi da cinture, fibbie e cinghie perfette per le giornate più cupe e ogni occasione il cui il vostro Sim vuole farsi notare.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.