Magic The Gathering: ecco i dettagli sul set Delitti al Maniero Karlov

Wizards of the Coast svela i dettagli del prossimo set principale di Magic: The Gathering, Delitti al Maniero Karlov, in uscita il 9 febbraio 2024. Immerso nel paesaggio urbano di Ravnica, avrai bisogno di tutto il tuo ingegno per svelare il mistero che sta venendosi a creare. Risolvi enigmi, raccogli prove e identifica individui sospetti per scoprire chi si nasconde dietro la serie di macabri omicidi che stanno avvenendo su questo piano. Di seguito una panoramica:

Il brillante detective Alquist Proft ha recentemente annunciato di aver scoperto il colpevole e ha invitato tutte le persone coinvolte nelle indagini a unirsi a lui per la rivelazione. Ma chi di loro si è macchiato dei delitti? La nostra storia inizia sulla scia dell’invasione phyrexiana. Con Phyrexia sconfitta, Ravnica è ansiosa di “tornare alla normalità”. E quale modo migliore per dimostrare che lo spirito delle persone rimane intatto, se non con una grande festa al Maniero Karlov? L’ospite dell’evento era Teysa Karlov, capo della gilda, leggendaria aristocratica e rampolla della potente famiglia Karlov. Durante l’invasione di Phyrexia, salvò molte vite fornendo informazioni chiave sull’avanzata degli eserciti. Chi potrebbe mai redarguirla per aver organizzato una tanto meritata festa? Una degli ospiti principali della festa era una vecchia amica Orzhov di Teysa, l’eroina Planeswalker Kaya. Dopo la sconfitta di Phyrexia, Kaya si è ritrovata nei suoi vecchi territori. Partecipando con riluttanza alla festa, valutò la scena, cercando qualche motivo per scappare. Oltre a celebrare un ritorno alla normalità, la festa al Maniero Karlov serviva a cementare un nuovo status quo, ospitando membri dell’Agenzia Ravnicana di Investigazioni Magicologiche.

Magic: The Gathering: Delitti al Maniero Karlov, sarà disponibile dal 9 febbraio 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.