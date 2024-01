Dragon’s Dogma 2: pubblicato il video sulla creazione dei personaggi

Per Dragon’s Dogma 2 è stato pubblicato un nuovo video, tramite IGN, che approfondisce la creazione del personaggio nel gioco. La creazione dei personaggi avviene tramite set di strumenti completi ed è proprio questo che molti si aspettano (o almeno sperano) di vedere nei giochi, specialmente nei giochi di ruolo di massa, e sembra che Dragon’s Dogma 2 non deluderà in quell’area. Oltre a consentire ai giocatori di giocare nei panni della nuova razza Beastren, il set di strumenti per la creazione del personaggio presenterà un determinato numero di stili corporei per ogni razza, ma se i giocatori lo desiderano, avranno la possibilità di immergersi in profondità nei dettagli e personalizzare i diversi personaggi utilizzando una serie di cursori e opzioni per ogni aspetto dell’aspetto. Guarda il video qui sopra per maggiori dettagli.

Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato nel giugno 2022 per Xbox Series X/S, PS5 e PC, oltre un decennio dopo l’uscita del primo gioco. È sviluppato sul RE Engine ed è ambientato in un mondo quattro volte più grande dell’originale. I giocatori scelgono la forma delle vocazioni sia che affrontino i nemici con le spade o con incantesimi magici, e vari elementi come terreno e nemici creano scenari di combattimento dinamici durante il gioco. Gli NPC controllati dall’IA accompagnano i giocatori durante il loro viaggio per formare un gruppo composto da un massimo di quattro personaggi. Oltre a personalizzare il proprio Arisen, i giocatori possono anche personalizzare il personaggio principale, che a sua volta può essere reclutata nell’Arisen di altri giocatori per prendere in prestito le proprie abilità e conoscenze. Dragon’s Dogma II sfrutta la potenza di RE ENGINE per creare una mappa del mondo circa quattro volte più grande del titolo originale che è densamente popolato di nemici, eventi e luoghi resi con la più recente tecnologia grafica.

Articoli Consigliati Granblue Fantasy Relink: ecco il trailer su Katalina, ex cavaliere dell’Impero di Erste Magic The Gathering: ecco i dettagli sul set Delitti al Maniero Karlov

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.