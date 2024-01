Granblue Fantasy Relink: ecco il trailer su Katalina, ex cavaliere dell’Impero di Erste

Per Granblue Fantasy: Relink (trovate qui il nostro Provato) SEGA e Cygames hanno pubblicato un nuovo trailer che mette in mostra il personaggio di Katalina, ex cavaliere dell’Impero di Erste. Ricordiamo che una demo del gioco è disponibile su PC e console. Di seguito una panoramica del trailer:

Ex cavaliere dell’Impero di Erste, giura di proteggere Lyria a qualunque costo. Bilanciando la sua abilità offensiva con capacità curative e protettive, può anche invocare la bestia primordiale Ares in battaglia!

Articoli Consigliati Dragon’s Dogma 2: pubblicato il video sulla creazione dei personaggi Magic The Gathering: ecco i dettagli sul set Delitti al Maniero Karlov

Il gioco offre oltre 100 missioni, inclusi i contenuti di fine gioco. Dopo il lancio riceverà aggiornamenti gratuiti con l’Ultimate Showdown contro Lucilius, un super boss, che sarà disponibile a inizio marzo. Ad aprile verranno aggiunti due nuovi personaggi giocabili, Seofon e Tweyen degli Eterni. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Granblue Fantasy è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti. Nel gioco, interpreterai il ruolo del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli. Al tuo fianco, il piccolo drago Vyrn e una ragazza dai poteri misteriosi di nome Lyria. Insieme a una variopinta banda di campioni e reietti, salperai in direzione di Estalucia, una leggendaria isola situata oltre i confini dei cieli. Nella contrada celeste di Zegagrande, dove ogni isola è protetta dalle poderose creature primordiali, il vento ha cominciato a portare strane voci su una misteriosa organizzazione nota come la Chiesa di Avia. Fai luce su un groviglio di intrighi che si estende oltre i confini di Zegagrande e preparati a partecipare allo scontro che deciderà il destino dell’intero mondo celeste.

Granblue Fantasy: Relink verrà lanciato il 1° febbraio per PS4, PS5 e PC.