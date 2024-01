Diablo IV: ecco i dettagli della stagione del Costrutto, trailer di annuncio

Blizzard ha svelato nome e dettagli sulla prossima stagione di Diablo IV, Intitolata Stagione del Costrutto. La terza stagione, in arrivo il 23 gennaio, metterà i giocatori contro una nuova minaccia nelle profondità delle sabbie del Kehjistan. Alcune delle nuove funzionalità in arrivo nel gioco come parte della prossima stagione includono il Costrutto come nuovo compagno stagionale, una nuova serie di missioni che ruota attorno al demone Malphas e al salvataggio di Ayuzhan, nuovi dungeon stagionali e la nuova battaglia contro il boss Malphas. Ricordiamo che il gioco riceverà il ray-tracing su PC a marzo. Date un’occhiata al trailer di annuncio qui sopra.

La Stagione del Costrutto porterà con sé anche il Guanto; una nuova sfida settimanale che i giocatori possono affrontare. Nell’ambito del Gauntlet, i giocatori potranno competere tra loro per completare un dungeon sfida settimanale e ottenere un posto nelle classifiche di gioco. Solo un migliaio di giocatori in solitario, in gruppo, in modalità normale e in modalità hardcore saranno presenti nelle classifiche settimanali, con i primi 10 che otterranno una casa permanente nella Sala degli Antichi. La stagione porterà anche una serie di piccoli cambiamenti alla qualità della vita di Diablo IV, inclusa una nuova modalità Skill Tree Respec che consente una sperimentazione più semplice delle build, Helltides che appare più spesso e aggiornamenti ai combattimenti contro i boss finali. Per quanto riguarda il Battle Pass stagionale, ci saranno una serie di nuove ricompense, tra cui nuovi vestiti e trasmog di armi, titoli e cavalcature che potranno essere guadagnati sia nei percorsi gratuiti che in quelli premium.

Diablo IV: la Stagione del Costrutto inizierà il 23 gennaio. Co0ntinuate a seguirci per maggiori informazioni.