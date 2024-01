VelocityOne Race: Turtle Beach presenta il nuovo dispositivo per i racing

Turtle Beach Corporation, azienda produttrice di cuffie e accessori per il gaming, ha annunciato l’ultima aggiunta alla prestigiosa gamma di dispositivi per la simulazione di gioco del brand: Turtle Beach VelocityOne Race. Progettato per Xbox e PC dal pluripremiato gruppo di simulazione VelocityOne di Turtle Beach, questo innovativo sistema universale di ruote e pedali è stato progettato per conquistare la pole position e la bandiera a scacchi e per ridefinire il livello delle prestazioni delle simulazioni di gara. Trovate il video qui sopra. Di seguito la dichiarazione di Cris Keirn, CEO ad interim e SVP of Global Sales di Turtle Beach Corporation:

I nostri prodotti per la simulazione di gioco VelocityOne hanno già dominato il mercato degli accessori per la simulazione di volo e siamo entusiasti di espandere ulteriormente il catalogo di Turtle Beach portando lo stesso livello di ultra-realismo e le stesse prestazioni di simulazione premium nel mondo delle corse.

Articoli Consigliati realme: il CEO Sky Li annuncia la nuova serie Note Diablo IV: ecco i dettagli della stagione del Costrutto, trailer di annuncio

Gli appassionati di simulazioni di corse che vogliono sfrecciare veloci sperimenteranno un feedback della forza di guida diretta ad alta fedeltà grazie al motore K: Drive personalizzato di VelocityOne Race, che offre una risposta ultra-realistica e potente, mantenendo uno sterzo fluido e reazioni dettagliate agli eventi di gara. Ai piedi dei piloti, i pedali in alluminio e i freni a cella di carico Dynamic Brake Tek di VelocityOne Race simulano prestazioni di frenata reali. I piloti potranno anche monitorare i dati telemetrici della gara in tempo reale nei giochi di corse supportati e personalizzare i controlli utilizzando il Race Management Display integrato. Inoltre, l’applicazione Tuner companion di VelocityOne Race e i pulsanti rimappabili offrono una personalizzazione ancora maggiore. Il volante in pelle cucito a mano offre un maggiore realismo e una migliore presa durante il cambio delle marce grazie alle levette Mag-Shift che garantiscono cambi veloci, affidabili e costanti. Inoltre, due ulteriori levette analogiche con sensori magnetici a effetto Hall garantiscono un controllo preciso della frizione e del freno a mano.

VelocityOne Race è disponibile per il pre-ordine da oggi al prezzo di € 699,99 presso il sito ufficiale qui e i retailer aderenti all’iniziativa in tutto il mondo e sarà lanciato il 26 febbraio 2024.