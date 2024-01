The Elder Scrolls Online: in arrivo domani un annuncio globale

Domani, giovedì 18 gennaio alle 22:00, non dimenticarti di andare su Twitch.tv/Bethesda per l’annuncio globale del 2024 di The Elder Scrolls Online per dare una prima occhiata all’avventura di ESO del 2024. La diretta dell’annuncio globale del 2024 di The Elder Scrolls Online inizia domani giovedì 18 gennaio alle 22:00 su Twitch.tv/Bethesda, subito dopo l’Xbox Developer Direct. Durante l’annuncio globale, ZeniMax Online Studios svelerà che tipo di avventure e sfide arriveranno per gli eroi di Tamriel, parlerà dei contenuti importanti di quest’anno e fornirà tante informazioni sul nuovo capitolo.

Chi si collegherà a partire dalle 22:00 del 18 gennaio riceverà l’emote Pyromancer’s Quandary grazie ai Twitch Drop. Gli spettatori devono collegare l’account di ESO e Twitch prima dell’annuncio globale del 2024 di ESO per poter riscattare i premi. Ecco la descrizione del gioco:

Affronta un’epica avventura a Tamriel in The Elder Scrolls Online, il pluripremiato gioco di ruolo online. Esplora con gli amici o in solitaria. Gestisci ogni singolo aspetto del tuo personaggio, dalle armi alle abilità: le scelte che compirai definiranno il tuo destino in questo mondo senza limiti.