Final Fantasy VII Rebirth: svelata l’edizione limitata del Gold Saucer Glitter Globe

Per celebrare l’uscita di Final Fantasy VII Rebirth per PlayStation 5, il 29 febbraio 2024, Square Enix ha rivelato oggi un oggetto da collezione per i fan e i collezionisti, disponibile esclusivamente nel Reward Program dello Square Enix Store. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di presentazione, che alterna le immagini dell’oggetto e i filmati del gioco all’interno del parco. Potete vedere il filmato in cima alla notizia.

Per festeggiare il ritorno dei giocatori al Gold Saucer in FINAL FANTASY VII REBIRTH, SQUARE ENIX presenta uno speciale Glitter Globe, che ricrea fedelmente l’iconico luogo, prodotto in soli 360 esemplari a livello globale. Questa speciale opportunità per i fan è disponibile in esclusiva attraverso il Reward Program di SQUARE ENIX, il Gold Saucer Glitter Globe da collezione può essere ottenuto solo attraverso i punti store.

Ha dichiarato Yoshinori Kitase, Producer di FF VII Rebirth:

“Siamo estremamente felici di offrire ai fan un pezzo speciale del mondo di FINAL FANTASY VII REBIRTH con questi splendidi oggetti. È una celebrazione dell’eredità del gioco e dei fan che sono stati con noi fin dall’inizio”.

Il Glitter Globe è composto da brillantini iridescenti multicolore e luci LED che cambiano colore all’interno del suo nucleo, creando uno spettacolo incantevole che riflette l’atmosfera che i giocatori si troveranno ad affrontare nel gioco.

Per saperne di più sul gioco e per assicurarvi questo esclusivo Glitter Globe, potete consultare i termini e le condizioni visitando questo link.

Ricordiamo infine che FINAL FANTASY VII REBIRTH sarà disponibile in esclusiva su PS5 dal 29 Febbraio 2024.

Qui sotto potete vedere la galleria con le immagini della “palla di neve” con all’interno il Gold Saucer, riconoscibile dai giocatori che lo hanno visto tante volte nella mappa del capitolo originale del ’97.