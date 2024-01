TopSpin 2k25: annunciato il nuovo tennistico

A distanza di quasi tredici anni, torna un capitolo della serie tennistica Top Spin: il publisher 2k e il team di sviluppo Hangar 13 hanno infatti annunciato nelle ultime ore TopSpin 2k25. Il breve teaser trailer che lo ha svelato non mostra però le piattaforme su cui sarà disponibile, ma sono online (ancora molto scarne di informazioni) le pagine sugli store PlayStation e Microsoft, confermando quantomeno le versioni Xbox One, Xbox Series X/S e presumibilmente sia PS5 che PS4 (sullo store PS non ci sono scritte espressamente quali console). Potete vedere il teaser trailer in cima alla notizia.

La descrizione del teaser trailer recita: “I mondi del tennis e di 2K si sono scontrati. TopSpin 2K25 è il prossimo gioco sportivo imperdibile di 2K che immerge completamente i fan nel mondo del tennis”.

Il gioco è stato presentato in concomitanza con gli Australian Open, il primo Grande Slam del 2024 (che al momento in cui scriviamo vede ancora in gara Janick Sinner, dopo la vittoria di ieri con un triplo 6-2 su Jesper de Jong).

Per ulteriori informazioni sul gioco, tra cui la data di uscita, le caratteristiche del gioco e altro ancora, si dovrà attendere. A questo link il sito ufficiale, anche lui al momento ancora scevro di informazioni, che mostra il logo ufficiale e rimanda al trailer di annuncio.