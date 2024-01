Dead By Daylight: spotlight di Alan Wake

La settimana scorsa, Behaviour Interactive aveva annunciato l’arrivo di Alan Wake tra i sopravvissuti di Dead by Daylight. Oggi ha fatto uscire il suo trailer spotlight, che mostra le diverse abilità e i perk che andrà ad aggiungere lo scrittore protagonista della serie di Remedy.

Si può vedere il nuovo perk Champion of Light, dove quando utilizza la torcia per non far vedere il killer, guadagna un boost in velocità. C’è poi Boon: Illumination, dove può evocare sui boon totem, rivelando la posizione dei generatori e chest. Fino a quando rimangono illumitati questi boon, fanno benedire o purificare gli altri totem più velocemente. Infine, con il nuovo perk Deadline, quando Alan deve curare un sopravvissuto caduto o mentre aggiusta un generatore, gli skill check compaiono con un aumento della frequenza, accelerando il ritmo.

Potete vedere lo spotlight trailer del nuovo sopravvissuto in cima alla notizia, ricordando che arriverà in Dead By Daylight il 30 gennaio.