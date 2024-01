Wakerunners: annunciato l’action team battle con visuale dall’alto

MINTROCKET ha annunciato Wakerunners, titolo action a squadre 4v4 o 5v5 ambientato in un futuro prossimo della Terra. I giocatori potranno competere in arene con una visuale dall’alto, utilizzando una meccanica focalizzata sulla velocità. L’annuncio arriva con un trailer, quello che potete vedere in cima alla notizia. Oltretutto, per lo Steam Next Fest, dal 5 al 12 febbraio, ci sarà il primo playtest, aperto a tutti, senza bisogno di codici o iscirizioni. Il gioco sarà dunque disponibile su PC.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Conquista i tuoi avversari con controlli precisi di accelerazione e decelerazione!

Per sconfiggere gli avversari, utilizzate i comandi di accelerazione e decelerazione.

Padroneggiate il controllo della velocità per intraprendere azioni di combattimento emozionanti in battaglie dal ritmo incalzante.

Ricordate: nella foga delle battaglie veloci e feroci, una sola mossa può cambiare le sorti della battaglia.

Massima personalizzazione strategica in varie modalità.

Godetevi una varietà di modalità, ognuna delle quali richiede strategie uniche: Deathmatch a squadre, Control Conquest, Command Siege, Escort e Raider.

Le circostanze inaspettate possono presentarsi ovunque e in qualsiasi momento.

Per superare questa incertezza, sviluppate le vostre strategie uniche.

Diventare un Waker o un Re-man.

A seconda delle circostanze, in battaglia si può assumere il ruolo di Waker o di Re-man. Ogni personaggio ha stili di attacco, tecniche di movimento e abilità finali uniche.

Scegliere diversi stili di gioco per i vari personaggi sarà la chiave della vittoria.

Ogni scelta porterà a conseguenze diverse.