Fantasy Kommander Eukarion Wars Recensione: strategia made in Italy

Fantasy Kommander Eukarion Wars arriva dirompente sul mercato PC come un tonante tuono d’altri tempi, risalente alla Tempesta Perfetta di kinghiana memoria, per ricordarci cosa fosse la strategia pura della Golden Age. Un titolo per molti, certo, ma non per tutti, e soprattutto per gli strateghi più navigati, pronti a spendere ore ed ore nella preparazione più certosina, nel ragionamento tattico e dall’impostazione quasi scacchistica degli scontri. Un titolo di strategia raffinato, appassionante e solido, che punta tutto sul gameplay e sull’eccezionale background storico fantastico, concedendo poco al comparto audiovisivo ed ai fronzoli moderni, orpelli special FX inclusi. La strategia isometrica che piace alla vecchia guardia, dunque, per chi è cresciuto con i classici del genere nobile della Strategia a Turni. Un vero tuffo nostalgico negli anni novanta! Il tutto, inoltre, creato fieramente da uno sviluppatore italiano. Benvenuti nella nuova (ma non troppo) fantasia ludica di AgeOfGames.

Fantasy Kommander Eukarion Wars: bentornati negli anni novanta, anzi, nel 2013!

Lo abbiamo anticipato subito, il titolo oggetto della nostra recensione proviene dagli studi dello sviluppatore AgeOfGames, marchio italiano con sede a Bari, che nasce sulle ceneri di P.M. Studios s.r.l. Un gioco tutto italiano, quindi, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. L’opera è stata realizzata in collaborazione con il gruppo spagnolo Troglobytes Games (fondato però da italiani provenienti proprio dalla Puglia nel 2015) e la genovese Untold Games, per approdare sul portale Steam a partire dal 18 Gennaio 2024, a questo indirizzo. Un titolo dai requisiti minimi molto bassi, che gira anche sul caro vecchio Windows 7, anche molto leggero, con solo 650 MB circa, ovvero l’equivalente di un solo CD-ROM, per restare in tema retrò, perfetto per chi ha sempre problemi di spazio per colpa dei moderni, ma tirchissimi in dotazione di GigaByte, dischi rigidi SSD. Non c’è che dire, davvero i creatori del titolo vogliono farci viaggiare indietro nel tempo, negli indimenticabili anni novanta, puntando parecchio sull’effetto nostalgia, ma forse non è un caso. Il gioco, in realtà, lo avrete ormai capito, è una riedizione storica per Steam di una produzione dello studio risalente al passato, ma non certo all’amatissimo decennio grunge, visto che PM Studios, come sappiamo, è stato fondato nel 2001, ma bensì al “solo” 2013. Eppure, già all’epoca della sua uscita originale, il titolo strizzava fortemente l’occhio alle grandi produzioni ludiche del genere di riferimento, diventando presto molto amato tra gli appassionati del settore.

All’epoca il titolo è stato pubblicato in collaborazione con il publisher britannico Slitherine Software UK Ltd. (nota come “la casa del Geco” tra i fan italiani), un vero specialista del genere, che si è occupato anche della distribuzione di classici come DUNE, Emperor: Battle for Dune, Command & Conquer: Red Alert, Legion, Spartan e molti altri, inserendo con fierezza Fantasy Kommander Eukarion Wars nel proprio catalogo. Trovate il sito ufficiale dello sviluppatore al seguente LINK, in cui sono presenti anche altre opere come i due RPG Eukarion Tales Origins ed Eukarion Tales 2, datati 2023, che, come intuirete dal nome, sono collegati narrativamente a questo gioco e che vi consigliamo quindi di recuperare, anche perché di ottima qualità, oltre al titolo cult ETROM, da poco rilasciato nella sua speciale edizione per il ventennale, di cui abbiamo parlato in questa pagina, oltre che nell’intervista a Fabio Belsanti, CEO dello studio di sviluppo, che invece potete leggere qui. Una curiosità, il vulcanico e poliedrico studio di sviluppo barese è legato anche ad un progetto culturale molto interessante, ovvero Homeni et Armi, un’opera videoludica crossmediale basata sulla trascrizione di alcune fonti archivistiche inedite del XV secolo che fanno rivivere le gesta di un nobile dell’epoca alla guida di una compagnia di ventura del Quattrocento, che trovate a questo LINK.

Il nobile impero di Adamantia è in pericolo, un esercito di creature ultramondane lo minaccia!

Il mondo narrativo di Fantasy Kommander Eukarion Wars è in parte immaginario, sullo stile di The Lord of The Rings di Tolkien, per capirsi, ma ci sono alcuni interessanti ispirazioni e riferimenti storici legati a personaggi e fatti realmente esistenti legati al Medioevo europeo, specie in Italia, in particolare nel territorio pugliese, stesso di origine dello sviluppatore. Se conoscete la storia dell’imperatore Federico II di Svevia la comprensione della trama vi risulterà molto più familiare. All’inizio del gioco ci troviamo nei panni digitali di un generale ancora giovane ma che ha sulle sue spalle la responsabilità di un intero esercito, e si trova all’improvviso a dover partecipare ad una guerra dalle proporzioni spaventose, dopo la convocazione da parte del Consiglio dei Maghi, e soprattutto dell’imperatore Karl, suo diretto superiore. A quanto pare gli eserciti del Kaos minacciano i reami umani, con inquietanti forze ultraterrene, e hanno messo gli occhi pure sulle terre degli alleati, Elfi e Nani!

La faccenda è decisamente importante, bisogna difendere il nobile impero di Adamantia, di fantasia certo, ma il cui vessillo ricorda da vicino il Sacro Romano Impero del già citato Federico II, con l’iconica Aquila Nera su sfondo giallo. Le tantissime ambientazioni sono a prima vista puramente fantasy, soprattutto per la presenza di mostri invasori provenienti proprio dall’immaginario tipico del genere, come zombie, goblin, creature non morte, spettri, orchi ed amenità assortite, che minacciano Adamantia nelle cosiddette Eukarion Wars, ma un occhio più attento al territorio non può non riconoscere i territori caratteristici dell’Europa, dell’Italia ed in particolare della Puglia. Non a caso una “misteriosa” penisola dell’impero si chiama proprio Ducato di Irba, il cui anagramma non è altro che Bari. La trama fantastorica è davvero coinvolgente, e vi farà subito appassionare al titolo, ma il punto forte, ribadiamolo, resta il curatissimo gameplay, basato su assiomi decisamente classici e tradizionali del genere.

Care vecchie mappe isometriche, quegli esagoni su cui nel 1993 si combatteva la migliore strategia di sempre…

Fantasy Kommander Eukarion Wars, come abbiamo detto, risale al 2013, ma, nel cuore nostalgico degli sviluppatori, è come se fosse nato venti anni prima esatti. Tutto infatti riporta ai giochi strategici a turni dei primissimi anni novanta, quando c’erano pochi effetti speciali, altrettanto meno movimento, perlomeno nei giochi a turni, e spesso i wargame esagonali proposti sul mercato videoludico somigliavano parecchio alle loro controparti da tavolo reali, ovvero i mitici tactical boardgame, da noi noti come Giochi da Tavolo. Non a caso il titolo di cui stiamo parlando è stato presentato in anteprima proprio in una ludoteca barese, con tanto di postazioni giocabili, tutto torna. Gli artisti di AgeOfGames hanno davvero deciso di farci versare parecchie lacrimucce nostalgiche, perché ogni elemento del gameplay ci riporta ai bei vecchi tempi, quando eravamo nerd giovani e belli (bhe, alcuni soltanto giovani), e mangiavamo pane, esagoni ed isometria. Il titolo offre per prima cosa infatti mappe esagonali isometriche, che ospitano appassionanti battaglie a turni che, dopo una introduzione narrativa, necessitano di una attenta pianificazione strategica per essere vinte.

Il titolo ci offre la possibilità di intraprendere quattro differenti campagne per un giocatore singolo, nelle quali è possibile prendere il controllo delle forze umane, ma anche, cosa davvero interessante, elfiche e naniche per sconfiggere gli eserciti di Kaos. Nessuna delle tre fazioni è realmente superiore all’altra, ma ognuna ha le sue caratteristiche peculiari che si scoprono durante lo svolgimento del gioco stesso. Il gameplay è fortemente classico e risulterà parecchio familiare a chi è già esperto del genere, e magari lo gioca dagli anni novanta, ma non si spaventino le nuove leve. Ebbene si, esponenti della Gen Z, non abbiate paura di provare a vedere come si divertivano prima di voi, potreste davvero appassionarvi!

Ogni unità presente in Fantasy Kommander: Eukarion Wars possiede caratteristiche uniche e distinte, con abilità peculiari e soprattutto mosse speciali, il tutto potenziabile tramite accumulo di esperienza, esattamente come nei classici giochi di ruolo, in cui ogni personaggio acquisisce EXP man mano che l’avventura prosegue, tramite gli incontri coi nemici. Nel gioco sono presenti ben settanta diverse unità uniche! Alcune unità speciali, come ad esempio eroi e draghi, hanno abilità maggiori dei semplici guerrieri, ma questi ultimi possono contare sul fattore numerico, con eserciti che possono essere composti da ben cento unità. Chiaramente, in caso di pericolo imminente, sempre meglio proteggere un singolo eroe di una decina di soldati, ma ogni scelta può capovolgere le sorti della battaglia. Le comode griglie esagonali permettono comunque di avere sempre tutto a vista per evitare sorprese poco gradite. Il titolo offre delle complete tabelle riassuntive di status, inerenti all’esperienza, al combattimento, alla salute ed anche al morale delle unità, fattore assolutamente importante e da tenere sott’occhio prima di ogni scontro. Un morale troppo basso porta sempre alla sconfitta, ricordatelo! Essere ottimi strateghi ed esperti di tattica aiuta a svolgere al meglio le singole campagne, la cui difficoltà è progressiva, ma mai troppo complessa, perlomeno per chi è abituato al genere, se non proprio esperto.

L’estensione territoriale delle mappe è notevole, e si parla di svariati chilometri quadrati, con caratteristiche ambientali peculiari e biomi unici, oltre che una interessante caratterizzazione fantastorica divisa per epoche di combattimento, il tutto con una trama davvero coinvolgente ed appassionante. Esplorare le diverse mappe andando avanti nella trama vi coinvolgerà molto, facendo letteralmente volare via le ore, specie se la vostra pianificazione sarà stata attenta e certosina. Fantasy Kommander: Eukarion Wars ha un aspetto volutamente classico e retrò, con una realizzazione tecnica molto curata ed un comparto audiovisivo affascinante, specie per chi ama i classici del genere. Il titolo, esattamente come lo splendido ETROM, viene purtroppo presentato nella sola lingua inglese, sia nella interfaccia testuale che nei momenti dotati di doppiaggio, come i filmati di intermezzo, e manca del tutto la lingua italiana. Questa scelta, è facile immaginarlo, è dovuta alle esigenze di mercato, per rendere il gioco internazionale e, se la cosa vi consola, pare che anche per il titolo originale del 2013 si fosse optato per la stessa scelta linguistica. Il titolo resta comunque di facile comprensione anche per i meno anglofoni, ma è bene evidenziarlo, soprattutto per una produzione Made in Italy, anzi, come diciamo sulle pagine di Retro Village un “Game In Italy”. Un titolo con davvero pochi difetti, che consigliamo caldamente agli appassionati di strategici isometrici a turni, specie ai nostalgici incurabili.

Piattaforma: PC

Sviluppatore: AgeOfGames, Untold Games

Publisher: AgeOfGames, Troglobytes Games

Fantasy Kommander Eukarion Wars risorge e torna sul mercato! Si, lo splendido strategico a turni isometrico è stato infatti realizzato una decina di anni fa, e rilasciato nell’Ottobre 2013, diventando tra gli appassionati del genere un piccolo classico, grazie anche alla distribuzione worldwide del publisher britannico con il simbolo del Geco, ovvero Slitherine Software UK Ltd. punto di riferimento per il genere stesso. Caratterizzato da uno stile retrò ispirato ai classici degli anni novanta, il gioco presenta una trama appassionante in bilico tra elementi fantasy ed ispirazioni storiche e location ispirate alla realtà. Italia e Puglia in particolare, regione da cui proviene lo stesso sviluppatore AgeOfGames. Un titolo non per tutti, sia chiaro, ma che farà la gioia degli appassionati di strategici di qualità.

