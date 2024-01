Bandle Tale A League of Legends Story: annunciata la data, nuovo trailer per i pre-ordini

Riot Forge ha annunciato la data d’uscita di Bandle Tale A League of Legends Story, RPG/simulativo in sviluppo da parte di Lazy Bear Games (di Graveyard Keeper), e nuovo titolo ambientato nell’universo di LoL, in cui si gioca nei panni di mite yordle che vive a Gomitopoli. Il gioco sarà disponibile dal 21 febbraio su PC (Steam, Epic Games Store e GOG) e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che segna l’inizio dei pre-ordini, e che potete vedere in cima alla notizia.

Qui sotto potete leggere la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Piccoli yordle per un gigantesco problema.

Da Lazy Bear, lo studio che ha sviluppato Graveyard Keeper, arriva Bandle Tale: A League of Legends Story. Tuffati in questo incantevole GDR con un sistema di creazione di oggetti ambientato nel magico mondo di Bandle City, una terra di pelosi yordle che amano far festa dalla mattina alla sera.

Sei un mite yordle che vive a Gomitopoli, un’accogliente ma lontana isola innamorata del lavoro a maglia. Terminato il tuo apprendistato di 101 anni, non vedi l’ora di esplorare oltre i portali che collegano il resto di Bandle City. Ma, durante una festa, tutto va a rotoli; i portali collassano e il mondo piomba nel caos più assoluto!

Ricorri alla tua magia di maglia e alla tua forza d’animo, cerca l’aiuto di nuovi amici e ripristina i portali per riunire ancora una volta Bandle City!

OLTRE LE FORESTE DI BANDLE

Bandle Tale ti permette di scoprire la vita oltre le foreste di Bandle. Incontra creature bizzarre, raccogli materiali per creare oggetti assurdi e risveglia i portali magici mentre attraversi cinque nuove isole memorabili.

BANDLE CITY, PREPARATI A FAR FESTA!

Per una vita spensierata a Bandle City avrai bisogno di una sola cosa: zuppa di barbabietole! Ma no, che dico – di un sacco di divertimento! Organizza dei festival per assicurarti che i tuoi amici yordle siano sempre felici e spensierati. Sviluppa il tuo pollice verde e cucina dei piatti a chilometro zero per i tuoi ospiti, oppure sfoggiale tue abilità ingegneristiche e crea gadget per stupirli.

INCONTRA I CAMPIONI

Stringi amicizia con personaggi esuberanti e forgia delle alleanze con i campioni di League of Legends, mentre sveli i misteri che ti circondano e risolvi i problemi della tua comunità, una toppa magica alla volta.