ASUS presenta le schede grafiche serie NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER

ASUS ha annunciato le schede grafiche serie NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER.

Prestazioni rinnovate con le più recenti soluzioni ROG, TUF Gaming, ProArt e Dual.

PUNTI CHIAVE

· Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER e 4070 SUPER saranno presto disponibili per le serie ROG, TUF Gaming, ProArt e Dual

· Le schede GeForce RTX 4070 Ti SUPER integrano 16 GB di VRAM per prestazioni superiori

· Le schede GeForce RTX 4070 SUPER sono dotate di connettore di alimentazione a 16 pin 12VHPWR per una compatibilità più estesa con gli alimentatori più recenti.

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

ASUS annuncia la nuova serie di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, composta dalle nuove GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER. Per quanti ambiscono a sfruttare le prestazioni più evolute delle nuove schede grafiche, ASUS offrirà diversi nuovi modelli delle diverse serie: ROG, TUF Gaming, ProArt e Dual. In più, ASUS lancerà anche una ulteriore RTX 4080 SUPER Noctua Edition, specificamente rivolta agli amanti del noto brand e a chi è alla ricerca della scheda grafica più silenziosa in assoluto.

Le nuove GPU GeForce RTX SUPER rappresentano anche il modo migliore per sperimentare l’intelligenza artificiale su PC. I Tensor Core AI specializzati offrono fino a 836 AI TOPS per offrire evolute capacità trasformative per l’AI nei giochi, nella creazione e nella produttività quotidiana. Se i gamer esigono il massimo della qualità visiva, la Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution, la Frame Generation e la Ray Reconstruction di NVIDIA potenziata dall’AI si combinano con il ray-tracing per offrire mondi straordinari. Con il DLSS, sette pixel su otto possono essere generati direttamente dall’intelligenza artificiale, accelerando il ray-tracing fino a 4 volte con una migliore qualità dell’immagine.

Ciascuna di queste GPU offre un aumento delle prestazioni rispetto ai modelli di generazione precedente, con la GeForce RTX 4070 Ti SUPER che aumenta anche la VRAM a 16 GB per assicurare prestazioni più elevate con texture ad alta risoluzione. La GeForce RTX 4070 SUPER invece utilizza ora un connettore di alimentazione a 16 pin 12VHPWR sul PCB, perfetto per garantire il miglior abbinamento con le più recenti PSU. Naturalmente ognuna di queste schede è costruita con la tecnologia ASUS Auto-Extreme, che automatizza il processo di produzione in modo che tutte le saldature possano essere completate in un unico passaggio, riducendo così le sollecitazioni termiche e anche l’impatto ambientale e assicurando un prodotto che resisterà alla prova del tempo.

ROG Strix: semplicemente il top per velocità di clock e raffreddamento di qualità

La nuova serie di schede grafiche ROG Strix è pronta ad offrire le migliori prestazioni della categoria, abbinate all’audace stile ROG ed un raffreddamento di livello superiore per build davvero al top. Le schede GeForce RTX 40 SUPER della serie ROG utilizzano la stessa struttura premium dei modelli della precedente generazione, ora con l’aggiunta di un connettore di alimentazione a 16 pin 12VHPWR anche sulla GeForce RTX 4070 SUPER. Tre ventole Axial-tech mantengono le schede sempre fresche anche quando a pieno carico, mentre la modalità 0 dB si attiva per fermare completamente le ventole quando si eseguono attività più leggere. L’esoscheletro in metallo garantisce assoluta rigidità, mentre il pulsante ASUS Dual BIOS consente agli utenti di scegliere facilmente tra la modalità massime prestazioni o un funzionamento più silenzioso.

I connettori FanConnect II, esclusiva dei modelli ROG Strix, consentono agli utenti di controllare fino a due ventole del case in base alla temperatura della GPU, per offrire un controllo più efficace e puntuale della propria build. La compatibilità con Aura Sync consente poi agli utenti di personalizzare l’aspetto della scheda e di sincronizzarne l’illuminazione con il resto del proprio PC o setup.

Le schede RTX 40 SUPER della serie ROG Strix che saranno progressivamente disponibili a partire dal 17 gennaio sono:

TUF Gaming: prestazioni solide per ogni tipo di giocatore

Le schede TUF Gaming si propongono come un’alternativa di alto livello per budget più contenuti. Non solo offrono stessa struttura in metallo, raffreddamento a tripla ventola e ampi dissipatori dei rispettivi modelli ROG Strix, ma includono anche funzioni extra come il pulsante Dual BIOS che consente agli utenti di personalizzare le prestazioni del proprio PC con la semplice pressione di un tasto. Sebbene non offrano la stessa quantità di RGB o i connettori FanConnect II e le edizioni OC abbiano velocità di clock leggermente inferiori, le schede TUF Gaming assicurano tuttavia prestazioni eccellenti e una lunga durata per le build gaming anche di fascia alta

Le schede RTX 40 SUPER della serie TUF Gaming che saranno progressivamente disponibili a partire dal 17 gennaio sono:

Maggiori informazioni sull’ecosistema ASUS BTF sono disponibili a questo link.

ProArt: potenza di rendering di alto livello e design raffinato per veri creativi

Le schede grafiche di tipo high-end non sono ricercate solo dai gamer, ma vengono impiegate anche in workstation evolute, indirizzate ad applicazioni di intelligenza artificiale, piuttosto che editing di foto e video, rendering e modellazione, sviluppo di videogiochi e molto altro ancora. Un pubblico così specializzato merita una linea di schede altrettanto specializzate: questo è il motivo per cui ASUS ha realizzato le schede della serie ProArt, indirizzate ai creator e a tutti i professionisti che cercano prestazioni robuste abbinate a uno stile sobrio e un profilo compatto, che consenta di poterle integrare facilmente anche in un PC con già diverse altre schede di espansione installate. ASUS impiega in queste schede ventole Axial-tech a 11 pale, integrandole con la tecnologia 0dB e un backplate ventilato per un raffreddamento eccellente in ogni condizione d’uso, il tutto con un fattore di forma che meglio si adatta alle esigenze dei creator di oggi.

Le schede RTX 40 SUPER della serie ProArt che saranno progressivamente disponibili a partire dal 17 gennaio sono:

ASUS Dual: valore eccellente in un formato compatto

Per gli utenti alla ricerca di qualcosa di ancora più compatto, magari per una build di piccole dimensioni, le schede ASUS Dual rappresentano una scelta ottimale. Caratterizzate da un design retro-futuristico spirato allo spazio, queste schede offrono un look originale e davvero distintivo, che ben si sposa a qualsiasi build, con un dissipatore da 2,56 slot (2,5 slot per l’edizione EVO), in grado di assicurare la più ampia compatibilità con la maggior parte dei case per PC. Grazie a heat pipe multipli e alle due ventole Axial-tech, queste schede offrono comunque eccellenti prestazioni di raffreddamento in una soluzione compatta, spesso ideale sia per gamer che per creator.

Le schede RTX 40 SUPER della serie Dual che saranno progressivamente disponibili a partire dal 17 gennaio sono:

Un utile suggerimento: come abbinare una nuova scheda grafica al giusto alimentatore

Se è passato del tempo dall’ultimo acquisto di una scheda grafica, l’utente interessato a un aggiornamento del proprio PC potrebbe aver bisogno anche di un nuovo alimentatore, spesso indispensabile per fornire la potenza necessaria a supportare al meglio una scheda video di nuova generazione, oltre a offrire gli opportuni connettori di alimentazione. ASUS e ROG offrono una ampia serie di opzioni che soddisfano questo tipo di esigenze, indipendentemente dalla specifica scheda grafica scelta.

Quanti scelgono una scheda di fascia decisamente alta, come la ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER, vorranno probabilmente abbinare un alimentatore altrettanto capace, come il ROG Thor 1000W Platinum II. Grazie a componenti di prima qualità e a un’incredibile efficienza, questo è anche uno degli alimentatori in assoluto più silenziosi della sua categoria, in grado di offrire tutta la potenza di cui gli utenti hanno bisogno, nel più totale comfort. Lateralmente presenta anche un display OLED esclusivo per monitorare in tempo reale l’assorbimento di energia e offre supporto Aura Sync per regalare un tocco RGB in più, coerente con il resto della build. Quanti sono più attenti al budget potranno scegliere di abbinare a una TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER il TUF Gaming 1000W Gold, sempre solido ed affidabile.

Gli utenti che optano per una GeForce RTX 4070 Ti SUPER potrebbero invece dare un’occhiata al ROG Thor 850W Platinum II, che offre gli stessi componenti di fascia alta, l’eccellente efficienza e il display OLED del modello da 1000 watt, solo con una potenza leggermente inferiore, utile magari anche per risparmiare sui consumi energetici. ASUS offre anche il TUF Gaming 850W Gold per gli utenti che cercano qualcosa di più sobrio.

Anche gli acquirenti della GeForce RTX 4070 SUPER, pur non avendo bisogno di eccessiva potenza potrebbero volere una nuova PSU che offra comunque il supporto nativo allo standard 16 pin 12VHPWR. Per questi utenti ASUS raccomanda il ROG Strix 750W Gold Aura Edition, che offre un’eccellente erogazione di potenza senza rinunciare a un design elegante. Una scelta altrettanto valida potrebbe essere il TUF Gaming 750W Gold o anche l’ ASUS Prime 750W Gold, perfetto anche in abbinata con le schede grafiche ASUS Dual, sia nelle varianti Withe Edition che Standard Black.

Per ulteriori opzioni di alimentazione e per un pratico simulatore che aiuta gli utenti a trovare il wattaggio corretto per il proprio PC, potrebbe essere utile consultare il portale ASUS Power Supply.

GPU Tweak III: ottieni il massimo dalle schede grafiche SUPER

Per sfruttare al meglio le prestazioni offerte dalle nuove schede grafiche, ASUS sta rilasciando anche una nuova versione del software GPU Tweak III, con nuove funzionalità ed ottimizzazioni aggiornate per la serie di GPU GeForce RTX 40 SUPER. Le modalità preimpostate da ASUS consentono di aumentare la potenza della scheda o ridurne la rumorosità con un semplice clic, potendo anche impostare profili specifici in funzione dei singoli giochi. Una delle novità più interessanti è rappresentata dall’ASUS Mobile Monitor, che consente agli utenti di connettersi a GPU Tweak tramite il proprio smartphone o un altro dispositivo remoto per monitorare la propria GPU senza tuttavia aggiungere distrazioni o informazioni in overlay al proprio gameplay. È sufficiente infatti posizionare un telefono o un tablet su un supporto accanto al PC e collegarsi all’interfaccia Mobile Monitor di GPU Tweak per avere sempre sotto controllo le statistiche di sistema, senza sacrificare in alcun modo l’esperienza di immersione visiva.

ASUS inoltre ha reso il Voltage-Frequency Tuner ancora più facile da usare, fornendo un controllo a grana fine sulla curva della velocità di clock di una GPU. È stata migliorata anche la visualizzazione su schermo e le funzioni di importazione ed esportazione. In più ASUS ha aggiunto un’interfaccia GPU-Z integrata per ottenere informazioni dettagliate sulla GPU senza dover installare GPU-Z separatamente. Tutti i più recenti miglioramenti di GPU Tweak III saranno disponibili a breve. La versione più aggiornata del software può essere scaricata qui.

Disponibilità e prezzi

Le nuove schede grafiche GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4080 SUPER saranno disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS progressivamente nel corso del mese di Gennaio, in ragione dei rispettivi embarghi commerciali, a partire dal 17 Gennaio e con prezzi suggeriti al pubblico a partire da 699 € IVA inclusa.