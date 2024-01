Citadelum: annunciato city builder ambientato nell’Antica Roma

In queste ore il team Abylight Studios ha annunciato Citadelum, nuovo city builder ambientato nell’Antica Roma. Il gioco arriverà su Steam durante il 2024 (data precisa non svelata), e per l’occasione è stato pubblicato il reveal trailer, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Sfida i Dei del Pantheon o segui la loro volontà. Diventa il padrone di così tante vite e il destino di così poche in questo colpo di scena al genere a faccia a faccia con le vecchie divinità.

Costruisci il tuo insediamento. Raccogli e raffina risorse dai boschi e dalle cave, alleva animali, coltiva verdure, pesca e fai vino, così puoi mantenere la tua popolazione sana e nutrita. Migliora i tuoi edifici e assicura l’approvvigionamento idrico con gli acquedotti. Accogli i cittadini nel tuo villaggio come artigiani, agricoltori, falegnami… o addestrali per unirsi alle tue legioni in diverse unità. Torri e mura proteggeranno il tuo villaggio dagli attacchi dei barbari, mentre cresce in una magnifica città.

Espandi. Esplora la mappa del mondo, libera i villaggi sotto assedio e sperimenta il potere dei più avanzati eserciti dell’era: la legione, impegnandoti in combattimenti tattici automatici. Una volta che il territorio è sicuro, puoi impostare rotte commerciali, importare risorse esotiche e ampliare la tua economia. Manda i tuoi esploratori a trovare una collezione di oggetti mitologici che ti aiuteranno nella tua espansione e completa missioni per il Senato.

Onore. Elevati al pantheon e guadagna il favore degli dei. Costruisci templi, fai offerte così che ti concedano doni. Ma attenzione, perché gli dei si comportano in modo capriccioso e spietato; adora uno di loro e potresti subire l’ira di un altro. L’interazione con le divinità permette una narrazione non lineare e ripetibile, piena di incontri mitici. Preparati a stupirti quando scendono in terra e ti aiutano, o a tremare di paura se puniscono il tuo popolo.

Costruzione di città, evoluta. Citadelum presenta un gameplay unico a tre livelli, basato su meccaniche di costruzione di città, espansione strategica e commercio, e sul ruolo degli dei. Troverai missioni, artefatti e sfide diverse in ogni partita.