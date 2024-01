Tekken 8: ecco il gameplay trailer di Lee Chaolan

Dopo aver rilasciato il live action trailer, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video per il picchiaduro Tekken 8. Il trailer presenta il combattente Lee Chaolan e mostra anche il gameplay del personaggio. Di recente, Bandai Namco ha annunciato Eddy Gordo come primo personaggio DLC del gioco che verrà lanciato questa primavera, seguito da altri combattenti in estate, autunno e inverno. Ricordiamo che una demo gratuita è disponibile su tutte le piattaforme. Trovate il trailer qui sopra. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.