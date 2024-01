Wuthering Waves: ecco il trailer della seconda closed beta, registrazioni aperte

Kuro Game ha aperto le registrazioni per il secondo closed beta test per il gioco di ruolo d’azione Wuthering Waves. Sarà disponibile per PC , iOS e Android. Il reclutamento terminerà il 7 febbraio alle 2:00 PT / 5:00 ET (alle 12:00 in Italia). Gli orari di inizio e fine della prova verranno comunicati successivamente. Trovate il trailer della closed beta qui sopra. Di seguito riportiamo le informazioni per la registrazione tramite il sito ufficiale:

Il reclutamento per la Closed Beta II terminerà il 7 febbraio 2024 alle 2:00 PT / 5:00 ET (alle 12:00 in Italia). La Closed Beta II sarà disponibile su piattaforme PC, Android e iOS. Si può ottenere la qualificazione nei seguenti modi:

Visitate la pagina di reclutamento e compila il questionario di reclutamento Partecipate agli eventi ufficiali sui social media.

Ciascun account Kuro può compilare il questionario di reclutamento solo una volta e le informazioni non possono essere modificate dopo l’invio. Si prega di ricontrollare le informazioni prima di inviare il questionario. L’orario specifico e le istruzioni per la distribuzione dei titoli saranno annunciati separatamente. Se hai selezionato più piattaforme, assegneremo la qualifica in base alla tua esperienza di gioco passata. Per conferma, fare riferimento alla piattaforma specificata nell’e-mail con le istruzioni per il download e l’installazione. La Closed Beta II è un beta test chiuso limitato e la funzione di ricarica non sarà disponibile durante il test. Tutti i dati di gioco verranno cancellati al termine del test. La funzione di pagamento non sarà disponibile durante questo test. La Closed Beta II supporterà inglese, giapponese, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni su Wuthering Waves.