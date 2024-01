Persona 3 Reload: ecco cosa contiene il DLC del day one

ATLUS ha delineato tutti i DLC del day one disponibili quando Persona 3 Reload verrà lanciato il 2 febbraio. C’è il set di costumi Royal Phantom Thieves di Persona 5, che vede i SEES indossare gli abiti dei Phantom Thieves, e il set di costumi di Persona 5 Royal Shujin Academy, che sono uniformi scolastiche.

Il set di costumi della High School di Persona 4 Golden Yasogami consente di cambiare le loro uniformi con quelle dei protagonisti di Persona 4 Golden. Per quanto riguarda i set Persona, Persona 5 Royal Persona Set 1 offre artisti del calibro di Arsene, Capitan Kidd, Zoro e altri (compresi quelli appartenenti a Goro e Kasumi). Il set 2 fornisce Satanael, Seiten Taisei, Mercurius e molti altri personaggi. Il set Persona 4 Golden Persona, garantisce l’accesso a Izanagi, Magatsu-Izanagi e Kaguya. Infine, puoi cambiare la musica di sottofondo con il set di musica di sottofondo di Persona 5 Royal con brani come Rivers in the Desert, Last Surprise e Takeover di Persona 5 Royal. Inoltre, c’è anche un’opzione per randomizzare quali tracce riprodurre. Di seguito una panoramica del titolo:

Articoli Consigliati Granblue Fantasy Relink: ecco il trailer su Narmaya Wuthering Waves: ecco il trailer della seconda closed beta, registrazioni aperte

Poco dopo essersi trasferito al liceo Gekkoukan, il protagonista si imbatte nell’ “Ora Buia”. Un’insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque. Quando viene attaccato da una di queste Ombre e ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia. Forte del suo nuovo potere, va alla ricerca della verità sull’Ora Buia e affronta il destino che lo attende.

Caratteristiche principali

Scopri il gioco fondamentale della serie Persona , fedelmente rifatto con grafica all’avanguardia, funzionalità modernizzate per la qualità della vita e un’interfaccia utente elegante e distintiva.

Immergiti completamente in un viaggio emozionante e avvincente con nuove scene, interazioni tra i personaggi e voce fuori campo aggiuntiva.

Scegli come trascorrere ogni giornata in modo significativo attraverso varie attività, dall’esplorazione di Port Island alla creazione di legami autentici con personaggi amati.

Costruisci e comanda la tua squadra ottimale per abbattere le ombre ultraterrene e avvicinarti alla verità.

Persona 3 Reload uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo. Il titolo sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.