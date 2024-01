Dragon Ball Games Battle Hour 2024 arriva a Los Angeles il 27 e 28 gennaio

il DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR 2024 è in arrivo a Los Angeles, pronto a raccogliere i fan per due giornate piene di attività legate al mondo di DRAGON BALL. Giunto al quarto anno e basato sul successo dello scorso evento, il BATTLE HOUR è organizzato da Bandai Namco Group e da altri partner per unire la community di DRAGON BALL in un evento unico che include manga, anime, film, giochi, giocattoli e molto altro. L’evento promette un primo sguardo a nuovi contenuti con panel di approfondimento con i producer, World Finals con i migliori talenti competitivi e tante attività divertenti inclusi i Fun Stage di Dragon Ball Legends e Dragon Ball Z Dokkan Battle, l’esclusiva proiezione notturna di SAND LAND e diverse demo station per divertirsi con i più celebri videogiochi, inclusi DRAGON BALL Z KAKAROT and DRAGON BALL XENOVERSE 2. Il DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR 2024 si terrà il 27 e 28 gennaio al Los Angeles Convention Center. Maggiori dettagli sul DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR 2024 saranno svelati sul sito ufficiale.

Il BATTLE HOUR è il luogo per i migliori tornei, incluse le World Tour Finals di DRAGON BALL FIGHTERZ e il World Championship di DRAGON BALL SUPER CARD GAME. I partecipanti avranno accesso a tutte le attività dei due giorni di evento e possono attendersi non solo intense battaglie tra i più bravi giocatori ma anche tante novità e annunci legati ai giochi di DRAGON BALL, presenti e futuri. Ci saranno anche demo station, photo opportunity, giocattoli e molto altro. L’evento avrà anche panel dedicati alle ultime novità del mondo di DRAGON BALL. Quest’anno ci sarà il “DRAGON BALL Games Producer Panel” con Ryo Mito, producer della serie DRAGON BALL Z Sparking!, e Masayuki Hirano, producer di DRAGON BALL XENOVERSE. Insieme condivideranno storie sul tempo passato lavorando a questi memorabili videogiochi e risponderanno alle domande dei fan. Il panel approfondirà anche l’attesissimo DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale.

Articoli Consigliati Yu-Gi-Oh!: disponibile il set Labirinto dei Millenni Granblue Fantasy Relink: ecco il trailer su Narmaya

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.