Yu-Gi-Oh!: disponibile il set Labirinto dei Millenni

Konami è felice di annunciare che il nuovo booster set Labirinto dei Millenni per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC) è disponibile ora in Europa e Oceania. Labirinto dei Millenni inaugura il nuovo anno con nuove Carte ritenute scomparse da tempo, carte viste nella serie TV e carte competitive tra le più forti in circolazione. I Duellanti potranno ampliare le proprie collezioni con decine di nuove carte inedite o ispirate ai tanti mondi di Yu-Gi-Oh!. Tra le novità: l’ipnotico Occhio dell’Illusione di Pegasus, nuova Carta Magia che interagisce con i mostri Illusione, la prima nuova tipologia di mostri apparsa in Yu-Gi-Oh! GCC negli ultimi sei anni, introdotta lo scorso anno in Nexus dei Duellanti.

Altra novità, la Carta Clorless, Re del Chaos del Mondo Oscuro, tanto potente quanto malvagia. Richiamando questa Carta Mostro di Livello 12 tramite un’Evocazione per Fusione avrete il potere di distruggere TUTTE le carte del vostro avversario in un colpo solo. Mentre, grazie alla nuova e attesa Carta Magia Falò potrete spostare qualsiasi Mostro di tipo Pyro di Livello 4 o inferiore dal vostro Deck alla vostra mano. Un must-have per tutti i Duellanti interessati al nuovo tema Pyro in arrivo con il set Incubo Fantasma, in uscita a febbraio. Molte altre sorprese vi attendo in Labirinto dei Millenni. Il set completo è composto da 85 carte: 11 Ultra Rare, 16 Super Rare, 57 Rare, 1 Rara Segreta Quarto di Secolo (16 Carte sono disponibili anche come Rare Collector). Ogni pacchetto contiene 7 carte, incluse 1 Carta Foil e 6 Carte Rare. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.

