Samsung Galaxy S24: annunciate diverse novità per i software e sicurezza

Samsung Electronicsha presentato oggi Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 aprendo un mondo di nuove esperienze mobile con Galaxy AI. La serie Galaxy S apre la strada a una nuova era che cambierà per sempre il modo in cui i dispositivi mobili contribuiscono alla vita quotidiana degli utenti. L’intelligenza artificiale (AI) ottimizza moltissime esperienze di utilizzo della serie Galaxy S24: dalla possibilità di comunicare senza barriere con traduzioni intelligenti di testi e chiamate, alla massimizzazione della libertà creativa con ProVisual Engine di Galaxy, fino alla definizione di un nuovo standard di ricerca che cambierà il modo in cui gli utenti Galaxy scoprono il mondo che li circonda.

TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics, ha dichiarato:

La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile. Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone. Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI”.

Galaxy AI mira a migliorare ogni aspetto della vita, in particolare il concetto fondamentale associato allo smartphone: la comunicazione. Quando si ha necessità di comunicare e ci si trova davanti a barriere linguistiche, Galaxy S24 rende la vita più facile che mai. Consente, ad esempio, di chattare con uno studente o un collega di un altro Paese e di completare una prenotazione mentre ci si trova in vacanza all’estero. Tutto questo è possibile con Traduzione Live, che realizza traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale all’interno dell’app “telefono” nativa. Per l’utilizzo non sono necessarie app di terzi e l’AI sul dispositivo mantiene le conversazioni completamente private. Con Interprete, le conversazioni dal vivo possono essere tradotte istantaneamente e visualizzate su uno schermo diviso, così gli interlocutori, l’uno di fronte all’altro, possono leggere una trascrizione testuale di ciò che l’altra persona ha detto. Funziona anche senza una connessione dati o Wi-Fi.

Per i messaggi e altre app, Assistente Chat può aiutare a perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati: ad esempio, un messaggio cortese a un collega o una frase breve e accattivante per la descrizione di un post sui social media. L’AI integrata nella tastiera Samsung può anche tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale. In macchina, Android Auto riassume automaticamente i messaggi in arrivo e suggerisce le risposte e le azioni adatte, come inviare a qualcuno l’orario di arrivo previsto, in modo da riprendere in seguito la comunicazione con gli interlocutori mentre ci si concentra alla guida.

Anche l’organizzazione è ottimizzata grazie a Assistente Note di Samsung Notes, che offre il riepilogo delle attività in programma generato dall’AI, la possibilità di creare modelli per prendere appunti con formati predefiniti che semplificano la vita e di creare copertine di anteprima per aiutare a ritrovare più facilmente le note importanti. Per quanto riguarda le registrazioni vocali, anche in presenza di più interlocutori, Assistente Trascrizione si avvale dell’intelligenza artificiale e della tecnologia di dettatura vocale per trascrivere, riassumere e persino tradurre le registrazioni.

Ma la potenza di Galaxy S24 non si limita alle funzionalità di comunicazione e offre anche ulteriori significativi vantaggi. Le ricerche online hanno trasformato quasi ogni aspetto della vita quotidiana e ora Galaxy S24 diventa una pietra miliare nella storia, dal momento che è il primo smartphone a lanciare il nuovo intuitivo strumento di ricerca basato sui gesti Cerchia e cerca con Google. Per offrire ai suoi utenti questa nuova incredibile funzione, Galaxy ha lavorato insieme al leader mondiale dei motori di ricerca Google, introducendo nuove modalità di ricerca con un semplice gesto. Dopo una pressione prolungata del tasto Home, sarà possibile cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo di Galaxy S24 e visualizzare risultati di ricerca utili e di alta qualità. Se l’utente nota qualcosa che colpisce la sua attenzione all’interno di un post sui social media di un amico o un oggetto divertente o sorprendente su YouTube Shorts, potrà avere maggiori informazioni senza dover uscire dall’app in cui si trova. E a seconda di dove si trova, per alcuni tipi di ricerche, l’utente sarà in grado di visualizzare panoramiche informative generate dall’AI con il contesto e informazioni utili riprese da internet, potendo inoltre porre domande più complesse e dettagliate. È proprio così: facile e straordinario.