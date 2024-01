Xbox Developer Direct: svelata la durata dell’evento

Nel corso della giornata di oggi, Microsoft presenterà in anteprima la seconda edizione della presentazione annuale di Xbox Developer_Direct, e la scaletta dello showcase si preannuncia ricca di novità. Sono stati confermati per lo show quattro titoli first party in uscita: Senua’s Saga: Hellblade 2, Avowed, Ara: History Untold e Indiana Jones di MachineGames e, se il Direct dell’anno scorso può essere considerato un esempio, Microsoft dedicherà un bel po’ di tempo a parlare di ciascuno di essi.

Cosa significa questo per il tempo totale dello showcase? Beh, non c’è da sorprendersi: sarà molto corposo. Il Direct è stato caricato su YouTube come video in anteprima alle 12:00 del Pacifico, il che, ovviamente, significa che sappiamo quale sarà la sua durata. L’evento durerà circa 48 minuti, rispetto ai 44 minuti dello showcase dello scorso anno.

Articoli Consigliati Boxes Lost Fragments: nuovo trailer a annuncio data d’uscita Call of Duty Modern Warfare 3: nuovi dettagli sulla mappa Rio

Per quanto riguarda i contenuti dello show, Microsoft ha confermato che dedicherà oltre 10 minuti a mostrare e parlare di Indiana Jones. Un deposito di marchio ha potenzialmente rivelato che il gioco si chiamerà Indiana Jones and the Great Circle e, presumibilmente, sarà lanciato quest’anno. Nel frattempo, un rapporto ha anche affermato che Senua’s Saga: Hellblade 2 uscirà il 21 maggio e che la data di uscita sarà svelata durante il Direct.

Microsoft ha anche confermato che, a differenza dell’anno scorso con Hi-Fi Rush, il Developer_Direct di quest’anno non presenterà alcuna ombra, anche se presumibilmente l’azienda mostrerà un quinto gioco misterioso che non ha confermato in precedenza.