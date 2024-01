Prince of Persia The Lost Crown è disponibile su console e PC

Ubisoft ha annunciato che Prince of Persia The Lost Crown (qui la nostra recensione) è disponibile in tutto il mondo su Nintendo Switch , PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e Windows PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store. Di seguito il comunicato ufficiale del publisher.

In questa nuovissima avventura, vestirai i panni di Sargon, un giovane guerriero, membro di un gruppo d’élite chiamato Gli Immortali. Inviato a salvare il principe Ghassan, esplorerai il Monte Qaf, un tempo luogo meraviglioso, ora maledetto e ostile. Sargon e i suoi fratelli d’arme scopriranno presto che il tempo stesso è un nemico infido e che è necessario ripristinare l’equilibrio del mondo.

Ispirato alla struttura dei Metroidvania, Prince of Persia The Lost Crown permette ai giocatori di esplorare un nuovo mondo al proprio ritmo. Dalla maestosa Cittadella della Conoscenza ai paesaggi colorati della Foresta Ircana, scoprirai una varietà di ambienti ispirati alla mitologia persiana. Acquisendo nuovi Poteri del Tempo, sbloccando abilità uniche, equipaggiando diversi amuleti e combinandoli tra loro, Sargon si addentrerà progressivamente nel Monte Qaf, risolvendo enigmi, trovando segreti e completando emozionanti missioni secondarie. Sargon imparerà anche a padroneggiare i diversi Poteri del Tempo per sconfiggere le creature uniche e mitologiche che lo ostacoleranno.

Per avere un assaggio di ciò che il gioco ha da offrire, potrai provare la demo gratuita. Questa demo personalizzata offre un primo assaggio dell’epico viaggio che ti attende in Prince of Persia™: The Lost Crown. Comprende sezioni del gioco accuratamente selezionate, con i primi sblocchi dei Poteri del Tempo e degli amuleti, per mostrare le principali caratteristiche del gioco senza rovinare la storia. Alcuni contenuti di questa demo possono variare rispetto al gioco finale.

Mentre esplorerai questo luogo mitico, sarai completamente immerso grazie alla colonna sonora originale: gli strumenti tradizionali del compositore di origine iraniana Mentrix da un lato e i suoni moderni del pluripremiato Gareth Coker dall’altro ti accompagneranno da un ambiente all’altro. La colonna sonora completa è disponibile ora su tutte le piattaforme di streaming e disponibile anche qui: https://ubisoftmusic.ffm.to/princeofpersia

Prince of Persia The Lost Crown uscirà il 18 gennaio 2024 al prezzo suggerito di 49.99 euro per la Standard Edition e 59. 99euro per la Deluxe Edition su Nintendo Switch , PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e Windows PC attraverso Epic Games Store e Ubisoft Store.