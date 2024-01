Manic Mechanics: annunciata la data per PC, Xbox e PlayStation

4J Studios, studio noto per gli adattamenti per console di Minecraft e diversi titoli di Bethesda Studios, è pronta per il lancio del suo primo videogioco originale, Manic Mechanics, su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, il 7 marzo 2024. Il titolo, già disponibile su Nintendo Switch da luglio 2023, è una variazione super accelerata e a tema meccanico dei classici cooperativi da divano. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, quello che potete vedere in cima alla notizia.

Sulla base del feedback della community della versione Nintendo Switch, 4J Studios ha aggiunto una serie di nuove funzionalità e contenuti a questo party game. In particolare, ha inserito la modalità “Versus” in aggiunta alla cooperativa locale e online. Oltre a questa modalità competitiva, la versione per tutte le piattaforme include anche un nuovo quartiere, personaggi inediti e variazioni di alcuni dei livelli più popolari.

Questa la descrizione ufficiale del gioco:

In Manic Mechanics, fino a quattro giocatori possono indossare la tuta da lavoro e dirigersi verso l’isola di Octane, un luogo pieno di amanti delle quattro ruote, cercando di farsi un nome come meccanici itineranti.

È una vera e propria corsa contro il tempo per riparare il maggior numero possibile di auto (camion, elicotteri, trattori, mini-sub e UFO…). Più i meccanici lavorano velocemente, più si scatena il caos; gli intricati processi di riparazione sono ostacolati da fuoriuscite di carburante, pneumatici che esplodono, robot in cortocircuito, mucche in fuga e persino rapimenti alieni, con conseguenze esilaranti e impreviste.

“Quando Manic Mechanics è arrivato su Switch, ci sono state poste soprattutto due domande… «Arriverà su altre piattaforme?» e «Potete aggiungere una modalità competitiva?». Sono felice di poter finalmente rispondere «Sì!» a entrambe”, afferma il presidente di 4J Studios, Chris van der Kuyl. “Le nuove funzionalità aggiunte dal team hanno reso un gioco fantastico ancora migliore e sono lieto che ora sarà disponibile per un più ampio pubblico possibile”.

Manic Mechanics sarà dunque disponibile su PlayStation Store, Xbox Store e Steam dal 7 marzo 2024. Nello stesso giorno, la versione per Nintendo Switch verrà aggiornata con nuove modalità di gioco e contenuti extra, mentre tutti coloro che possiedono già il gioco riceveranno un aggiornamento gratuito.

Qui sotto potete vedere gli screenshot del gioco.