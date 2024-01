Helldivers 2 raggiunge il gold

Arrowhead Game Studios ha annunciato che Helldivers 2 ha raggiunto il gold, quindi è stato completato lo sviluppo e il gioco è pronto ad essere rilasciato. L’uscita è confermata per l’8 febbraio su PS5 e PC, nonostante la conferenza stampa di Sony al CES 2024 avesse indicato un rinvio al 28 febbraio.

Qui sotto il tweet ufficiale degli sviluppatori, che annuncia il raggiungimento del gold.

Pop the champagne, recruits, because we have more to celebrate. We're pleased to announce HELLDIVERS 2 has gone gold!

— HELLDIVERS 2™ (@helldivers2) January 18, 2024