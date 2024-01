GeForce Now: Prince of Persia The Lost Crown ed Exoprimal si uniscono alla libreria.

10 nuovi giochi che si aggiungono al cloud, in questo GFN Thursday. È tempo di scatenare il guerriero che è in voi, sia sfidando il tempo in Prince of Persia: The Lost Crown, sia potenti dinosauri in Exoprimal.

Prince of Persia: The Lost Crown arriverà nel cloud questa settimana, in modo che gli utenti possano calarsi nei panni del leggendario principe Sargon senza dover aspettare il download o preoccuparsi delle specifiche di sistema. Potrete manipolare i confini del tempo e dello spazio in questo platform d’azione e avventura emozionante e ricco di stile.

Annunciato al CES 2024, Exoprimal arriva insieme alla stagione 3, che porta tanti nuovi contenuti, tra cui una speciale collaborazione con Monster Hunter. Inoltre, Steam offre il 50% di sconto su questo gioco d’azione a squadre per un periodo limitato.

Qui la lista dei 10 nuovi giochi che si uniranno alla libreria di GeForce NOW questa settimana:

Those Who Remain (Nuovo rilascio su Xbox

(Nuovo rilascio su Prince of Persia: The Lost Crown (Nuovo rilascio su Ubisoft and Ubisoft+ , 18/01)

Turnip Boy Robs a Bank ( Nuovo rilascio su Steam Xbox

( Nuovo rilascio su New Cycle (Nuovo rilascio su Steam

(Nuovo rilascio su Beacon Pines ( Xbox

( Exoprimal ( Steam

( FAR: Changing Tides ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

Going Under ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails ( Steam )

Turnip Boy Commits Tax Evasion ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

A questo link i primi giochi aggiunti a gennaio.