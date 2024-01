Sea of Stars: dettagli della versione fisica

Già un po’ prima del lancio lo scorso agosto, era stata annunciata la versione fisica di Sea of Stars, JRPG sviluppato da Sabotage Studio e uno dei titoli più apprezzati del 2023, vincitore del Best Indie ai Game Awards 2023. E poco fa gli sviluppatori, con la collaborazione di iam8bit, hanno svelato ulteriori dettagli della versione fisica, pubblicandone anche un trailer, che potete vedere in cima alla notizia.

Ci sono due versioni, che si possono acquistare direttamente dal sito ufficiale di iam8bit:

La Retail Version, disponibile dal 10 maggio 2024, per PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S

La iam8bit Exclusive Edition, disponibile dal secondo trimestre 2024, prenotabile per PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S

In più, presente la colonna sonora in vinile, disponibile nel terzo trimestre del 2024

Qui sotto potete vedere il tweet di iam8bit, che mostra i dettagli della versione fisica di Sea of Stars.

NEW: Return to the golden age of RPGs with a new classic from @SabotageQc, SEA OF STARS!

☀️Exclusive Edition feat. manual, slipcase, 2-sided poster, digital soundtrack, and 4 sticker sheets

🌙2xLP on Solar Orange and Lunar Blue Waxhttps://t.co/QrgHXiq8ov pic.twitter.com/so5aZfd1c6

— iam8bit (@iam8bit) January 18, 2024