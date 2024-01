Unicorn Overlord: nuovi dettagli su personaggi, sistema di combattimento e non solo

ATLUS e Vanillaware hanno rilasciato nuove informazioni sul loro GDR tattico Unicorn Overlord. Il team ha condiviso ulteriori dettagli sugli alleati e sui nemici del protagonista, oltre a informazioni approfondite su alcune classi e leader. Con una panoramica sulla compatibilità delle classi, dettagli sulle promozioni e sugli oggetti speciali.

Unicorn Overlord, dai creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere e Dragon’s Crown, sarà disponibile l’8 marzo 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Qui sotto potete vedere tutti i nuovi dettagli con screen e descrizioni per Unicorn Overlord.

Personaggi

Rosalinde (Alleata del protagonista)

“Non abbassate mai la guardia.”

Un’elfa oscura che vive a Elheim. Assistente di sua sorella maggiore, Eltolinde. È scampata alla caduta della capitale e sta radunando forze per un contrattacco.

Eltolinde (Alleata del protagonista)

“Vi aiuterò in tutti i modi possibili.”

Sorella gemella di Rosalinde e Turenós di Elheim. Non riuscendo a resistere all’assalto di Zenoira, si è arresa e ha deciso di governare in cattività.

Ithilion (Alleato del protagonista)

“Non perdete la speranza. Fatevi forza e colpite nel segno!”

Spadaccino e cavaliere al servizio di Elheim. Quando la capitale cadde sotto i colpi di Zenoira era in missione. Da allora comanda una forza di guerriglia.

Alcina (Nemica del protagonista)

“Ma niente paura, Alain. Presto ci rivedremo.”

Una strega fedele all’esercito zenoirano. Era la maga di corte di Cornia, ma ora è al servizio di Galerius, che sembra aiutare nella realizzazione di un losco piano.

Baltro (Nemico del protagonista)

“Sarete il piatto forte in un banchetto di carne e sangue.”

Un vecchio mago al servizio di Galerius. È esperto in ogni sorta di magia nera e maledizione. Il suo volto rimane nascosto dal suo cappuccio e nessuno l’ha mai visto.

Tipi di combattenti (Classi)

Ogni personaggio appartiene a una classe che determina le affinità di combattimento, e anche quali armi e abilità è in grado di usare. Usare i tratti di ogni classe ti aiuterà a vincere le battaglie.

Introduzione alle classi

Panoramica su alcune delle più di 60 classi

Uscarlo

Vanta un eccellente Attacco Fisico. Può abbassare la Difesa fisica nemica. Può colpire i nemici con un attacco concatenato al termine della battaglia.

Gladiatore

Vanta abilità di Attacco fisico che colpiscono un’intera linea nemica. È in grado di curarsi da solo.

Balestriere

Efficiente sia nell’attaccare con una raffica di frecce di balestra, sia nel fornire supporto dall’ultima fila.

Chierico

Specializzato nel supporto degli alleati con magie curative e abilità di recupero.

Cavaliere di viverne

Un’unità aerea in grado di infliggere danni ingenti alla fanteria e alla cavalleria. Vulnerabile agli attacchi a distanza e a quelli degli incantatori.

Sciamano

Specializzato in abilità che indeboliscono i loro nemici, limitandone le azioni o le abilità.

Schermidore elfico

Usa attacchi di mischia magici per colpire i suoi nemici con una finezza superlativa. È in grado di creare barriere per proteggere gli alleati dagli attacchi.

Lupo mannaro

Eccelle nel finire i nemici indeboliti. Possiede anche un’abilità che potenzia le sue prestazioni durante la notte.

Arco piumato

Un arciere capace di depotenziare i nemici e supportare gli alleati. Ha un alto tasso di schivata ma è vulnerabile alle frecce.

Compatibilità delle classi

Affronta le battaglie considerando la compatibilità delle classi e tenendo conto dei punti di forza e delle debolezze.

Esempio di compatibilità delle classi

Unità volanti VS Arcieri – Gli arcieri sono forti contro le unità volanti.

Cavaliere su grifone

Unità volante con eccellenti doti di schivata e difese magiche. Inefficace contro nemici con abilità anti-volanti, come gli arcieri.

Spada piumata

Unità volante con eccellenti doti di schivata e difese magiche. Inefficace contro nemici con abilità anti-volanti, come gli arcieri.

Cacciatore

Vanta un eccellente precisione. Efficace contro i nemici volanti come i cavalieri su grifone, grazie al suo attacco speciale che permette di colpire i nemici con alta schivata.

I cavalieri su grifone e le unità alate, come le spade piumate, ricadono nel tipo di classe volante. La loro eccellente capacità di schivare dimezza la precisione degli attacchi provenienti dalle unità di terra. In compenso, subiscono il doppio dei danni dagli arcieri.

Leader

In Unicorn Overlord, ogni unità ha un personaggio impostato come leader. La classe del leader determina il tipo di movimento dell’unità e l’Effetto Leader.

Effetto Leader

Il personaggio impostato come leader applica il suo “Effetto Leader” all’unità. Per esempio, un’unità condotta da un uscarlo può usare il suo Effetto Leader per distruggere rapidamente ostacoli come le barricate. Ci sono vari Effetti Leader, quindi valutali bene quando organizzi le tue unità.

Tipo di Movimento

Ci sono tre categorie di tipi di movimento. Quello standard della fanteria, quello rapido della cavalleria e quello in volo, che consente di sorvolare i terreni impervi. La velocità di movimento di fanteria e cavalleria aumenta sulle strade, mentre la mobilità della cavalleria si riduce nelle foreste. È importante considerare il tipo di movimento, all’assegnazione del leader di un’unità.

Promozioni

Per affrontare l’esercito zenoirano guidato da Galerius, è essenziale rinforzare e sviluppare la forza militare delle truppe (unità). Sviluppa il tuo esercito con promozioni e livelli ausiliari. Promuovi un personaggio a una classe avanzata investendo medaglie. In questo modo aumenterai le sue statistiche, permettendo l’apprendimento di nuove abilità.

Esempio di promozione

Signore

La classe specifica di Alain. Formidabile combattente e indomito difensore. L’abilità speciale gli permette di curarsi durante l’attacco. Può combattere ugualmente bene in qualsiasi fila. Non ha grandi debolezze, ma potrebbe avere dei problemi contro la cavalleria.

Signore supremo

Versione avanzata della classe signore di Alain. Può prodursi in potenti attacchi inflitti dall’alto del suo stallone regale. Incrementa l’Iniziativa dei suoi alleati per far terminare la battaglia senza patemi. Essendo una classe di cavalleria, è efficace contro la fanteria nemica.

Passare al signore supremo permette di coprire rapidamente distanze superiori in campo aperto.

Livelli ausiliari

Affronta i livelli ausiliari per batterti con i soldati fantasma che ti attendono. Puoi farlo tutte le volte che vuoi, per ottenere ESP.

Oggetti speciali

I manuali sono oggetti speciali che conferiscono ESP. Possono essere ottenuti nei livelli ausiliari e in altri luoghi. Altri oggetti possono potenziare abilità specifiche e sviluppare le tue truppe