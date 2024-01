The Last of Us Part II Remastered: pubblicato il trailer di lancio

Da domani 19 gennaio sarà disponibile The Last of Us Part II Remastered su PlayStation 5, e Naughty Dog ha appena pubblicato il traielr di a lancio della versione migliorata per la console Sony current-gen, del secondo capitolo della serie post-apocalittica con protagonisti Ellie e Abby. Potete vedere il filmato in cima alla notizia.

Questa nuova versione porta migliorie tecniche, la modalità roguelike Senza Ritorno, una modalità dedicata alla chitarra, tre livelli non inclusi nel gioco originale e ore di commenti degli sviluppatori.

Articoli Consigliati Avowed si mostra al Developer Direct, svelato il periodo d’uscita Unicorn Overlord: nuovi dettagli su personaggi, sistema di combattimento e non solo

Qui sotto potete vedere i dettagli dalla pagina di The Last of Us Part II Remastered su PlayStation Store, ma noi vi rimandiamo, qualora vogliate sapere cosa ne pensiamo, alla nostra recensione:

Migliorie specifiche per PS5

Progettato per console PS5, The Last of Us Parte II Remastered migliora l’originale per PS4 in modi un tempo impossibili:

• Le numerose migliorie grafiche donano nuova vita alle suggestive ma insidiose ambientazioni del gioco.

• Le prestazioni grafiche includono l’output a 4K in modalità fedeltà.

• I tempi di caricamento ottimizzato consentono di entrare subito in azione.

• Supporto completo al controller wireless DualSense.

Senza ritorno: una modalità sopravvivenza roguelike

Approfondisci le meccaniche di combattimento di The Last of Us Parte II in una modalità completamente nuova! Sopravvivi più a lungo che puoi in ogni partita, scegliendo il tuo percorso tra una serie di scontri casuali. Gioca nel ruolo di vari personaggi sbloccabili, alcuni dei quali controllabili per la prima volta nella saga di The Last of Us, ognuno dotato di caratteristiche uniche. Le numerose sfide che dovrai superare includono nemici di ogni tipo e ambientazioni tratte da Parte II. E non mancheranno brutali scontri con i boss.

Nuovi modi per giocare

Approfondisci questa memorabile avventura e scopri i segreti dello sviluppo della versione originale.

• La sezione Livelli perduti permette di esplorare le versioni preliminari di tre nuovi scenari non inclusi nell’originale.

• Ascolta ore di nuovi commenti degli sviluppatori mentre affronti il gioco per scoprire come è stato realizzato Parte II.

• Esprimi il tuo talento musicale con la modalità libera per chitarra, comprensiva di nuovi strumenti sbloccabili, o pubblica i tuoi migliori tempi con la nuova modalità Speedrun.

• Alle funzioni di accessibilità di Parte II sono state aggiunte le descrizioni audio e le vibrazioni dei dialoghi.

• The Last of Us Parte II Remastered include anche nuove skin per armi e personaggi applicabili a Ellie e Abby.