Avowed si mostra al Developer Direct, svelato il periodo d’uscita

Avowed si mostra al Developer Direct di Xbox, con un gameplay inedito commentato dagli sviluppatori. Sono stati elencati i punti salienti del gameplay e la profondità delle missioni secondarie. Le novità non finiscono qui, infatti sono state mostrate sequenze delle meravigliose ambientazioni del gioco, siete pronti a saperne di più sulle Living Lands?

Innanzitutto il titolo presenta un gran repertorio di armi, tra scudi, spade, asce e l’utilissima bacchetta, che per mette al giocatore di congelare il nemico in modo da sconfiggerlo con un solo colpo d’arma. L’action RPG riesce a racchiudere non solo un’essenza action, ma anche un gameplay dal taglio tattico, volto alla scoperta dei punti deboli degli avversari che abbiamo di fronte. Le missioni secondarie, a detta degli sviluppatori, saranno profonde e varie, grazie anche alle scelte che possiamo compiere durante i dialoghi. Ovviamente, queste scelte avranno una ripercussione nel mondo di gioco. Infine vengono mostrati meravigliosi scorci del mondo di gioco, spaziando tra aree deserte, foreste e vulcaniche ed ogni regione ha una sua peculiarità. Infine, se siete intrepidi di mettere le mani sul titolo dovrete avere ancora un po’ di pazienza, dato che sarà disponibile questo autunno 2024. Di seguito una breve descrizione del titolo:

Articoli Consigliati Ara History Untold si mostra al Developer Direct, svelato il periodo d’uscita Visions of Mana: mostrato al Developer Direct, arriverà in estate

Ambientato nel mondo immaginario di Eora, già presentato ai giocatori nel franchise di Pillars of Eternity, Avowed è un GDR fantasy in prima persona creato dal premiato team di Obsidian Entertainment. Il regno di Aedyr, una terra lontana, ti ha inviato a indagare su una malattia che si sta diffondendo. Scoprirai un legame personale con la terra stessa e un antico segreto che minaccia di distruggere ogni cosa.

Avowed sarà disponibile questo autunno per PC e Xbox Series X/S.