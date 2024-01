Ara History Untold si mostra al Developer Direct, svelato il periodo d’uscita

Ara History Untold è stato presentato dagli sviluppatori durante il Developer Direct di Xbox, dove viene mostrato il funzionamento del gioco, il gameplay ed il mondo di gioco che riflette le nostre scelte fatte durante il gameplay.

Il titolo è un omaggio agli amanti di giochi storici e strategici, garantendo quella profondi che piace agli amanti del genere: potrete esplorare il mondo, espandere la nazione, governare i popoli e sfidare i rivali a livello internazionale. Una delle prime differenza che il gioco mette in mostra è il Mondo Vivente, una Terra generata in modo procedurale e piena di vita, che si adatta alle scelte del giocatore, dalla selva e fauna, alla struttura architettonica delle città. Il sistema Prestigio è un punteggio che indica il valore da leader, in modo che i giocatori possano decidere che tipo di leader essere: volete specializzarvi in arte bellica, ricerca tecnologica o esplorazione? Potrete farlo liberamente grazie a questo sistema. I Trionfi sono monumenti che possono essere costruiti e che si ispirano alla storia umana, passando dalla Piramide di Cheope alla Tour Eiffel. Di seguito una breve descrizione del titolo:

Crea una nazione e guida il tuo popolo attraverso la storia fino all’apice del progresso umano: esplora nuove terre, promuovi arte e cultura, intrattieni rapporti diplomatici e sfida i tuoi rivali per emergere come il più grande leader di tutti i tempi. Combinando meccaniche di gioco classiche e innovative, Ara: History Untold propone un approccio inedito al genere degli strategici storici. Senza strade prestabilite per la vittoria, le possibilità sono infinite. Le scelte che farai definiranno il tuo mondo, la tua esperienza e la tua eredità. Il mondo è nelle tue mani.

Ara History Untold sarà disponibile su PC questo autunno, rimanete sintonizzati per ulteriori novità!