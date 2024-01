Visions of Mana: mostrato al Developer Direct, arriverà in estate

Il terzo titolo ad essere mostrato durante il Developer Direct 2024 di Xbox, non annunciato nella scaletta dello show (qui la live completa), è Visions of Mana di Square Enix. Come anche per gli altri giochi fatti vedere, anche in questo caso si è focalizzato sugli sviluppatori e sui vari aspetti che hanno portato la creazione del gioco. Hanno preso parola il producer Masaru Oyamada e il creatore della serie Koichi Ishii: è stata quindi mostrato il mondo, i mostri, e la mascotte pikul, che si può cavalcare nella mappa di gioco. Parentesi anche sulla colonna sonora e sulla sua importanza, con un sistema adattivo che reagisce a ciò che succede, e con oltre 100 brani. Per quel che riguarda il combattimento, ci sono fasi action ed RPG, con attacchi con armi e magie tipiche della serie. Tra l’altro per la prima volta un capitolo della serie Mana arriva su Xbox, e il gioco sarà disponibile quest’estate su PC e Xbox Series X/S, oltre che su PC, PS4 e PS5.

Potete vedere il tweet che annuncia Visions of Mana in estate qui sotto. In cima alla notizia, il video.

