Senua’s Saga Hellblade 2: mostrato all’Xbox Developer Direct 2024, annunciata la data

Durante all’Xbox Developer Direct 2024 è stato mostrato il titolo Senua’s Saga Hellblade 2 di Ninja Theory. Il gioco uscirà il 21 maggio. Durante l’evento sono stati intervistati gli sviluppatori che hanno spiegato nei dettagli le caratteristiche principali del gioco. Di seguito una panoramica:

Senua’s Saga: Hellblade II è un gioco di azione e avventura di prossima uscita sviluppato da Ninja Theory e pubblicato Xbox Game Studios . È il seguito di Hellblade: Senua’s Sacrifice . L’uscita del gioco è prevista per il 2024 per Windows e Xbox Series X/S. Senua’s Saga: Hellblade II è un gioco di azione e avventura in terza persona . Riporta i concetti e gli elementi di gioco del suo predecessore, inclusa la morte permanente, l’utilizzo di enigmi e rune per avanzare e un esame dello stato mentale di Senua. Nel gioco sarà incluso anche un nuovo sistema di combattimento, più dinamico e realistico del precedente. Insieme al background e alle connessioni di Senua, il gioco approfondirà la mitologia e la storia norrena che sono servite da ispirazione per la narrazione.

Senua’s Saga Hellblade 2 sarà disponibile dal 21 maggio su Xbox Series X/S, PC e Game Pass.