Indiana Jones e l’antico Cerchio: mostrato all’Xbox Developer Direct 2024

Durante all’Xbox Developer Direct 2024 è stato mostrato il titolo Indiana Jones and the Great Circle di MachineGames. Il titolo, basato su un progetto di Todd Howard, arriverà nel 2024. Durante l’evento è stato mostrato il gameplay del nuovo capitolo e l’intervista con gli sviluppatori. Questi ultimi hanno mostrato le tecniche utilizzate per la realizzazione e i vari passaggi dedicati allo sviluppo. Il gioco avrà una prospettiva in prima persona.

